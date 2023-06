Le prochain smartphone à succès de Samsung se dévoile dans des images révélées pour la première fois

Le Samsung Galaxy A25 5G aura des bords plats avec des bords incurvés, avec une grande encoche inférieure, avec une encoche en forme de goutte à l’avant et avec un triple module de caméras intégré dans le châssis.

La conception complète du Samsung Galaxy A25 5G, le nouveau téléphone portable abordable avec 5G de marque coréenne

Tandis qu’il peaufine les détails pour le lancement de sa nouvelle génération de téléphones pliables, composée du Galaxy Z Fold5 et du Galaxy Z Flip5, qui aura lieu le 27 juillet en Corée, Samsung continue de travailler pour sortir de nouveaux smartphones sur le marché, à la fois haut de gamme et milieu de gamme.

Petit à petit, des rumeurs nous parviennent sur les nouveaux appareils de la société coréenne et ainsi, après la récente révélation du design définitif du Samsung Galaxy S23 FE, une nouvelle fuite nous montre les premières images du prochain téléphone portable à succès de la marque, le Samsung Galaxy A25 5G.

Le Samsung Galaxy A25 5G, à découvert

Le leaker bien connu OnLeaks a partagé via le média GizNext les premières images du Samsung Galaxy A25 5G, le prochain téléphone portable abordable avec 5G du géant coréen.

Sur ces images, on peut voir que le Galaxy A25 5G optera pour un design compact et moderne avec des dimensions d’environ 162 x 77,5 x 8,3 millimètres et un corps avec des bords plats et légèrement incurvés. De plus, ce nouveau téléphone d’entrée de gamme de Samsung aura une partie avant avec des bordures réduites aussi bien sur le haut que sur les côtés et une bordure plus épaisse en bas qui sera occupée par un écran de 6,44 pouces avec une résolution Full HD+ surmonté d’une encoche en forme de goutte, dans laquelle sera logée sa caméra selfie.

Si nous retournons le Samsung Galaxy A25 5G, nous trouvons ses trois capteurs photo à l’arrière, disposés verticalement dans le coin supérieur gauche avec le flash LED et le logo de marque classique en bas.

En plus de ces images, OnLeaks a également partagé une vidéo à 360 degrés du rendu du Samsung Galaxy A25 5G, que nous vous laissons ci-dessus, où l’on peut voir que le nouveau smartphone de Samsung placera les boutons de volume et le bouton d’alimentation, qui intégrera un scanner d’empreintes digitales, sur le côté droit, la fente pour deux cartes SIM sur le panneau gauche et le port de charge USB et la prise jack pour casque de 3,5 millimètres en bas.

