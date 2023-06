TikTok met fin à l’une de ses fonctions les plus intéressantes

TikTok a décidé de « supprimer » la fonction TikTok Now, qui était venue offrir aux utilisateurs une alternative à BeReal.

L’application TikTok sur deux smartphones différents

Cela fait presque un an que TikTok a lancé sa fonctionnalité destinée à concurrencer le réseau social BeReal, appelée TikTok Now. Mais l’accueil des utilisateurs de la plateforme n’a apparemment pas été celui attendu par l’entreprise, qui a maintenant décidé de cesser de la prendre en charge et d’annoncer sa disparition.

La société elle-même l’a annoncé par le biais d’un avis communiqué dans l’application même, où elle indique que « l’expérience TikTok est en cours de mise à jour », et en raison de ces changements, « TikTok Now cessera de fonctionner ».

Au revoir à TikTok Now : le clone de BeReal n’a pas duré un an

Lorsque TikTok a annoncé Now, elle avait pour objectif de donner aux utilisateurs une nouvelle façon de partager du contenu éphémère une fois par jour avec leurs abonnés, à une heure aléatoire de la journée. En gros, la même chose que ce que proposait déjà BeReal depuis un certain temps.

Dans son annonce, TikTok a assuré que bien qu’il ne soit plus possible de publier du nouveau contenu en utilisant cette fonction, il sera tout de même possible de voir le contenu précédemment partagé via une archive disponible de manière privée sur le profil de chaque utilisateur.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) Juin 27, 2023

Pour l’instant, il n’est pas clair quelle est la véritable raison derrière la disparition de TikTok Now, mais il est probable que le manque d’utilisation par les utilisateurs de la plateforme ait influencé négativement sa continuité. Curieusement, l’alternative d’Instagram à BeReal continue de fonctionner normalement et il ne semble pas que cela va changer à court terme.

Quoi qu’il en soit, TikTok encourage les utilisateurs à « continuer de partager leur créativité » à travers des vidéos, des photos et des histoires. Pour ceux qui recherchent une alternative plus similaire à BeReal… eh bien, il y a déjà BeReal pour ça.



