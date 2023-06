Le cofondateur d’Oculus, Palmer Luckey, vante à nouveau les Apple Vision Pro

Les Apple Vision Pro d’Apple sont à nouveau saluées par le cofondateur d’Oculus, Palmer Luckey.

Il ne fait aucun doute que Palmer Luckey, cofondateur d’Oculus, est l’une des principales références de l’industrie de la réalité virtuelle. Son enthousiasme est évident, et il n’a pas hésité à saluer la dernière innovation d’Apple : le Vision Pro, des écouteurs de réalité mixte d’une valeur de 3 500 dollars qui arriveront début 2024 aux États-Unis. Au cours d’une récente interview dans un podcast, Luckey a exprimé son opinion et l’impact possible que le dispositif peut avoir dans le monde de la réalité virtuelle.

De plus, Luckey a parlé de la batterie externe du Vision Pro, un aspect qu’il a défendu pendant ses dernières années chez Oculus. « C’est la bonne façon de faire les choses », a-t-il affirmé, regrettant que sa proposition de garder les batteries et tout le traitement à l’extérieur des écouteurs n’ait pas abouti chez Oculus.

Apple Vision Pro : le choix haut de gamme en réalité mixte

Luckey a reconnu qu’au début, il craignait qu’Apple puisse commettre la même erreur en recherchant un design élégant mais inefficace en raison de son poids supplémentaire pour lequel une sangle supplémentaire a été créée. Cependant, les Vision Pro ont prouvé que ses craintes étaient infondées. Le cofondateur d’Oculus soutient même la stratégie de prix d’Apple pour son dispositif. Pour lui, un dispositif haut de gamme profite grandement à l’avenir de la réalité virtuelle.

« Apple adopte la bonne approche que j’ai toujours voulu qu’Apple adopte, comme l’approche qu’Oculus avait adoptée dans les premières années », explique-t-il. Rappelons qu’Oculus a été racheté par Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta, reflétant ainsi son engagement dans les plateformes de réalité virtuelle.

Le choix d’Apple pour le haut de gamme en réalité mixte rend toute la catégorie plus attrayante, selon Luckey. Lorsque Apple a lancé le Vision Pro, il a retweeté son propre tweet de 2015, dans lequel il affirmait que avant que la réalité virtuelle puisse devenir quelque chose que tout le monde peut se permettre, elle doit devenir quelque chose que tout le monde veut, une vision qu’il estime qu’Apple adopte.

Enfin, lors de l’interview, Palmer Luckey a également réfléchi sur la façon dont le matériel du Vision Pro pourrait évoluer à l’avenir, l’importance de la batterie externe dans ce contexte et ce qu’il attend d’Apple dans le domaine de la réalité virtuelle dans le futur. Un avenir où des versions plus abordables se profilent pour réaliser précisément ce que dit Palmer Luckey, quelque chose que tout le monde peut se permettre.

