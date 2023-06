Date de sortie du Nothing Phone 2, prix prévu, caractéristiques, fuites, et plus encore

Tous les deux jours, nous entendons parler de l’annonce et du lancement de nouveaux smartphones. Cependant, certaines marques laissent s’écouler un certain temps entre l’annonce et la mise en vente du téléphone. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les fabricants de téléphones agissent de la sorte, l’une d’entre elles étant de créer un engouement et de faire parler du téléphone. Une marque qui a très bien réussi à le faire est Nothing. Nothing a sorti le Nothing Phone 1 en 2022 et ce téléphone a fait beaucoup parler de lui.

En 2023, Carl Pie, le fondateur de Nothing, a déclaré que le Nothing Phone 2 serait bientôt disponible et a révélé quelques détails sur le nouveau téléphone. Si vous êtes intéressé par le Nothing Phone 2, nous allons examiner tout ce qui a été confirmé, les fuites, le prix et la date de sortie du téléphone.

Nous allons maintenant passer en revue les détails que vous devez connaître sur le Nothing Phone 2. Les fuites et les rumeurs feront également l’objet d’une section distincte, à prendre avec des pincettes.

Date de sortie du Nothing Phone 2

La sortie du Nothing Phoen 2 est confirmée pour le 11 juillet 2023. Le téléphone sera disponible à l’achat à partir du 11 juillet. Dans certaines régions, vous pourrez pré-réserver votre Nothing Phone 2 avant la fin du mois de juin et l’acheter à partir du 11 juillet.

Prix du Nothing Phone 2

Vous pouvez vous attendre à ce que le prix du Nothing Phone 2 soit plus élevé que celui du Nothing Phone 1. Oui, ce sera un Nothing Phone cher, contrairement à son prédécesseur. Cette augmentation de prix est justifiée par le fait qu’il sera équipé d’un processeur phare. Selon des fuites, le prix serait d’environ 729 euros. Cela correspondrait à environ 60 à 65 000 roupies indiennes. Ce prix s’appliquerait au modèle 256 Go du Phone 2.

Cette fuite de prix est à prendre avec des pincettes étant donné que Carl Pei a retweeté un tweet sur la fuite de prix en disant Who Leaked This ? En ce qui concerne les prix, il est donc préférable d’attendre les prix officiels de la marque et de Carl Pei lui-même.

Caractéristiques du Nothing Phone 2 – Confirmation et fuite

Tout comme le prix, rien ne peut être confirmé quant aux caractéristiques du Nothing Phone 2. Tout ce que nous savons, c’est que l’appareil est équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Certes, ce n’est pas le dernier cri, mais il devrait faire l’affaire pour le Nothing Phone 2. L’appareil sera livré avec Nothing OS 2 qui est basé sur Android 13 et devrait être mis à jour vers Android 14 et 15. Nous ne savons pas encore quel sera le cycle de mise à jour du Nothing Phone 2.

RAM et stockage du Nothing Phone 2

En ce qui concerne le capot, on peut s’attendre à ce que le Nothing Phone 2 soit équipé de 8 Go de RAM, comme son prédécesseur. Cependant, selon les fuites, la variante de base du Nothing Phone 2 sera livrée avec 256 Go de stockage interne. Nous devrions également nous attendre à une variante de 512 Go du téléphone avec 8 Go de RAM. Tout comme son prédécesseur, le Nothing Phone 2 ne disposera pas d’options de stockage extensible et ne sera pas non plus équipé d’une prise d’écouteurs de 3,5 mm.

Batterie et charge du Nothing Phone 2

Le Nothing Phone 2 sera équipé d’une batterie de 4 750 mAh. Nous ne savons pas encore quelle sera la vitesse de chargement du Nothing Phone 2. Le Nothing Phone 2 sera doté d’un système de chargement sans fil, mais là encore, il pourrait emprunter le même système de chargement sans fil de 15 W que le Nothing Phone 1 ou bien avoir des vitesses de chargement sans fil plus rapides.

Caméras du Nothing Phone 2

Les appareils photo du Nothing Phone 1 n’avaient rien d’extraordinaire si on les compare à d’autres appareils de la même catégorie de prix. Maintenant que le Nothing Phone 2 dispose d’un meilleur SoC et d’un prix plus élevé, les fans espèrent voir une amélioration au niveau de l’appareil photo. Beaucoup de gens s’attendent à ce que le Nothing Phone 2 prenne son jeu de caméra à des gens comme la série Pixel 7 de Google ou au moins la variante de base du Galaxy S23 de Samsung.

Design du Nothing Phone 2

Du point de vue du design, nous pouvons nous attendre à retrouver le même glyphe LED que sur le Nothing Phone 1. Cependant, avec le Nothing Phone 2, les utilisateurs pourront personnaliser les effets des glyphes ainsi que les sonneries.

Nous connaissons les sonneries personnalisées pour le Nothing Phone 2 grâce aux de la marque qui présentait la sonnerie personnalisée de Swedish House Mafia. Vous pouvez facilement personnaliser et définir votre propre sonnerie et jouer avec les effets de glyphes au dos du téléphone grâce à la toute nouvelle application Glyph Composer.

Détails de la pré-réservation du Nothing Phone 2

Pour qu’une marque fasse de bons bénéfices, elle doit exploiter les marchés qui comptent un grand nombre d’utilisateurs de smartphones. Les fans indiens pourront pré-réserver le Nothing Phone 2 sur le site de commerce électronique Flipkart. La pré-réservation débutera le 29 juillet à 12 heures IST. La vente débutera le 11 juillet et les utilisateurs qui auront pré-réservé le Nothing Phone 2 seront les premiers à l’acheter. Les utilisateurs bénéficieront également d’une réduction de 50 % sur d’autres accessoires Nothing tels que le Nothing Ear Stick 1.

Dernières réflexions

C’est la fin de tout ce que vous devez savoir pour rester informé sur le Nothing Phone 2. Bien que le téléphone semble intéressant, nous ne savons pas encore quels seront les prix et les options de stockage, sans oublier la résolution de l’écran et le taux de rafraîchissement de l’écran. De nombreux téléphones sont désormais équipés d’écrans à taux de rafraîchissement de 90Hz et 120Hz. Il sera donc intéressant de voir ce que Nothing a préparé avec le Nothing Phone 2.

Restez sur Netcost-security.fr si vous aimez le Nothing Phone 2 car nous partagerons bientôt des fonds d’écran et des guides de rootage pour le nouveau téléphone.

