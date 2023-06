Les caractéristiques des Beats Studio Pro, les prochains écouteurs d’Apple, révélées.

Grande fuite des Beats Studio Pro, les prochains écouteurs qu’Apple va lancer.

Les Beats Studio Pro d’Apple dévoilent

Apple a acquis l’entreprise de casques Beats il y a quelques années pour incorporer ses produits à sa gamme. Au fil du temps, il n’a jamais abandonné la marque et réalise occasionnellement des lancements pour renouveler ses produits, comme par exemple les Beats Studio Buds+ transparents. Et il le fera à nouveau très bientôt car les caractéristiques des nouveaux Beats Studio Pro ont été révélées.

Cette fuite est assez fiable car elle provient de plusieurs sources telles que le média 9to5mac ou de Myke Hurley, l’un des fondateurs du réseau de podcasting Relay FM. Caractéristiques, couleurs et même date de sortie possible, voilà ce qui a été partagé sur ces nouveaux écouteurs qu’Apple va lancer.

Comment seront les nouveaux Beats Studio Pro

Une autre raison pour laquelle ces informations semblent fiables est que généralement, lorsque des détails concernant les écouteurs Beats sont révélés, ils se révèlent exacts. Voyons tout ce qui a été partagé sur les Beats Studio Pro.

Design

Lignes de design rappelant les Beats Studio3.

Port USB-C .

. Connecteur audio de 3,5 mm.

Les couleurs seront Black, Navy, Sandstone et Deep Brown.

260 grammes.

Son

Annulation active et mode de transparence .

. Audio spatial avec Dolby Atmos avec suivi de la tête, comme sur les AirPods.

Autonomie

40 heures d’autonomie si les fonctions d’annulation du bruit et de mode de transparence sont désactivées.

si les fonctions d’annulation du bruit et de mode de transparence sont désactivées. 24 heures d’autonomie avec les deux modes activés.

avec les deux modes activés. Fonction de charge rapide FastFuel pour obtenir 4 heures de lecture en 10 minutes de charge.

Autres détails des nouveaux Beats Studio Pro

Si vous les utilisez sur des appareils iOS, ces écouteurs s’apparieront en une seule touche, comme c’est le cas avec les AirPods, et ils seront enregistrés sur tous les appareils ayant le même compte iCloud. De plus, ils bénéficieront de mises à jour régulières et de la possibilité d’utiliser « Hey Siri » pour interagir avec l’assistant virtuel d’Apple.

En ce qui concerne leur prix et leur lancement, les nouveaux Beats Studio Pro devraient être lancés le 19 juillet prochain au prix de 399 euros. Cependant, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, vous pouvez choisir parmi la large gamme de Beats proposée par Apple.

