Si vous êtes fan d’action et de stratégie, sur Steam vous pouvez télécharger un jeu gratuit idéal pour une durée limitée.

Vous pouvez essayer ce week-end la dernière nouveauté des créateurs de Dead by Daylight sur Steam : Meet Your Maker.

Vous pouvez essayer Meet Your Maker gratuitement sur Steam pour une durée limitée

Comme vous le savez bien, nous vous proposons régulièrement des offres de jeux sur Steam, la très reconnue boutique de jeux pour PC de Valve, mais nous vous avons également présenté quelques listes de titres qui peuvent être joués gratuitement sur la plateforme. Grâce à la boutique créée par la société de Gabe Newell, nous pouvons trouver des opportunités uniques pour obtenir certaines propositions très intéressantes, dont beaucoup avec de grandes réductions ou sans frais, ce qui est toujours très attrayant.

Eh bien, parmi tous ces jeux gratuits que l’on peut trouver sur Steam, nous vous en proposons un nouveau aujourd’hui, bien que cette fois-ci il est gratuit pour une durée limitée. Le jeu en question est la dernière création de Behaviour Interactive, les responsables du jeu multijoueur asymétrique Dead by Daylight, qui est également disponible sur mobile. Son nom est Meet Your Maker et vous pouvez maintenant l’obtenir gratuitement pendant les 4 prochains jours, ensuite il ne sera plus gratuit.

Meet Your Maker peut être le vôtre gratuitement sur Steam si vous vous dépêchez

Meet Your Maker est une proposition d’action et de stratégie qui vient de sortir récemment, et vous pouvez maintenant l’obtenir gratuitement sur Steam, mais vous avez seulement jusqu’au 3 juillet pour le faire. Ainsi, ce jeu de science-fiction est disponible pour que nous puissions l’essayer sans aucun engagement pendant quelques jours, puis décider si nous voulons vraiment l’avoir dans notre bibliothèque de jeux sur la plateforme de Valve.

De plus, en plus de pouvoir en profiter gratuitement pendant quelques jours (tout comme dans sa version PlayStation), vous pouvez également acheter le jeu avec une réduction de 25%, ce qui fait qu’il passe de 29,99 euros à 22,49 euros. Cependant, cette réduction ne durera pas longtemps et vous avez seulement quelques heures pour décider si vous souhaitez en profiter ou non, sinon vous devrez payer le prix habituel de ce titre, qui peut être joué en solo et en multijoueur, dans la boutique de Valve. Comme vous le voyez, la promotion qui permet de le télécharger gratuitement ne fera pas en sorte que le jeu reste dans notre collection de jeux vidéo sans frais, malheureusement.

Téléchargez Meet Your Maker GRATUITEMENT sur Steam

« Meet Your Maker est un jeu de construction, de brutalité et de conquête. Libérez votre esprit pervers en solo ou en coopération, et construisez la meilleure forteresse de pièges mortels, ou affrontez celle des autres tout en vous battant pour leur voler les ressources nécessaires à votre survie« , c’est ainsi que Meet Your Maker est décrit dans la description de Steam.

