Le nouvel avertissement qui apparaîtra sur YouTube si vous essayez de regarder une vidéo avec un bloqueur de publicités dans le navigateur

Utilisez-vous un bloqueur de publicités dans votre navigateur ? YouTube pourrait vous empêcher de regarder des vidéos

L’application YouTube sur un smartphone Android

Nous avons déjà averti il y a quelques semaines du projet de YouTube de commencer à bloquer l’utilisation de bloqueurs de publicités sur la plateforme. Au départ, cela semblait être une expérimentation qui était menée avec plusieurs utilisateurs, mais il semble maintenant que l’entreprise soit sérieuse et qu’elle teste une méthode plus stricte visant à empêcher les utilisateurs de voir des publicités.

C’est ce qu’ont signalé plusieurs utilisateurs sur Reddit, affirmant avoir commencé à voir un avertissement indiquant que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés et que la lecture des vidéos cessera de fonctionner si cette fonction n’est pas désactivée.

Adieu aux bloqueurs de publicités sur YouTube ?

Les utilisateurs touchés par le changement indiquent que lorsqu’ils essaient d’utiliser un bloqueur de publicités pour lire des vidéos sur YouTube, la plateforme affiche désormais un avertissement indiquant qu’il n’est pas possible de continuer à utiliser l’ad blocker, sinon le lecteur cessera de fonctionner après avoir visionné trois vidéos.

Il semble que le test soit mené uniquement avec un nombre limité d’utilisateurs et n’affecte pas tous les bloqueurs de publicités de la même manière pour le moment. Cependant, il est possible que l’entreprise peaufine encore le système avant de le distribuer de manière plus large.

Avec cette mesure, Google semble vouloir mettre fin une fois pour toutes à l’utilisation des bloqueurs de publicités sur YouTube, laissant les utilisateurs de la plateforme devant le choix de regarder des publicités (y compris celles de 30 secondes qui ne peuvent pas être sautées) ou de s’abonner à YouTube Premium, la version payante du service vidéo.

