Xiaomi 13T et 13T Pro : spécifications et prix dévoilés en Europe des nouveaux flagships de Xiaomi

Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro seront dotés d’écrans AMOLED à 144 Hz et d’un système de caméras signé Leica.

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro dans leurs quatre variantes de couleur disponibles

Après avoir annoncé l’arrivée en France de son téléphone le plus avancé à ce jour, le Xiaomi 13 Ultra, il y a quelques semaines seulement, Xiaomi met désormais tout en œuvre pour finaliser les détails du lancement des deux derniers membres de la série Xiaomi 13, les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro qui deviennent de moins en moins secrets.

C’est ainsi parce qu’une récente fuite vient de révéler à la fois les caractéristiques et les prix en Europe des nouveaux fleurons de Xiaomi.

Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, révélés

Le célèbre leakeur SnoopyTech a récemment publié deux tweets, que nous vous laissons ci-dessous, révélant les principales spécifications et le prix au Royaume-Unis des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T

144Hz CrystalRes AMOLED display

« Flagship 4nm SoC »

5000mAh w 67W

Leica camera

8 GB RAM

256 GB Storage

Black

MIUI 14

Septembre 1st release

£599

Both (13T and Pro) have chargers included. — SnoopyTech (@snoopytech) Juin 26, 2023

Xiaomi 13T Pro

144Hz CrystalRes AMOLED Display

« Leading 4nm SoC »

5000mAh w 120W

Leica camera

12 GB RAM

512GB Storage

Meadow Green

MIUI 14

Septembre 1st release

£799 — SnoopyTech (@snoopytech) Juin 26, 2023

Ainsi, selon cette fuite, le Xiaomi 13T disposera d’un écran AMOLED à 144 Hz, d’une puce haut de gamme fabriquée en 4 nanomètres, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, d’un système de caméras développé par Leica, d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67W et du chargeur inclus dans la boîte, ainsi que de MIUI 14 comme système d’exploitation.

Le Xiaomi 13T Pro, quant à lui, partagera de nombreuses caractéristiques avec son petit frère, comme l’écran, le système de caméras et le logiciel, et les principales différences par rapport au Xiaomi 13T sont qu’il sera équipé d’un processeur haut de gamme également fabriqué en 4 nanomètres, de 12 Go de mémoire RAM, de 512 Go de stockage interne et d’une batterie de 5 000 mAh avec charge ultrarapide de 120W.

Cette même fuite assure également que les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro arriveront sur le marché le 1er septembre prochain et que les prix de départ de ces téléphones au Royaume-Unis seront les suivants:

Xiaomi 13T : à partir de 599 livres, environ 693 euros selon le taux de change

Xiaomi 13T Pro : à partir de 799 livres, environ 924 euros selon le taux de change



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :https://www.youtube.com/watch?v=qhheuGioP4s