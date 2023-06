Ça a été un succès retentissant et maintenant Samsung vient de le renouveler complètement : nous avons une édition limitée du Freestyle.

C’est la version limitée du Samsung The Freestyle EV9 Edition, désormais disponible en Corée du Sud.

Il y a sur le marché une multitude de projecteurs de très haut niveau, en réalité nous-mêmes en avons testé certains comme le Formovie THEATER 4K à 3 500 euros, mais en réalité aucun ne ressemble au The Freestyle de Samsung qui casse les codes avec un concept beaucoup plus polyvalent, moins performant mais qui mélange une mobilité totale à un projecteur offrant 100 pouces à une résolution FHD 1 080p, mais toujours là où nous le souhaitons (et là où une prise nous le permet, bien sûr…).

Le Samsung The Freestyle est vraiment une révolution pour un marché qui était enlisé depuis longtemps, même s’il doit encore s’améliorer sur certains points : la résolution et la luminosité ne sont pas au niveau, tandis que le pire est l’absence d’une batterie intégrée lui procurant une autonomie complète.

Aucune amélioration n’est prévue pour le moment, du moins pas avec cette nouvelle version du projecteur The Freestyle qui vient de voir le jour en Corée du Sud, car selon nos collègues de SamMobile et comme l’a ensuite annoncé Samsung en coréen sur son site web officiel, nous sommes en présence d’une édition limitée comme Samsung a l’habitude de le faire pour pratiquement tous ses appareils.

Dans ce cas, le The Freestyle EV9 Edition a été conçu en collaboration avec Kia, qui a prêté à Samsung sa couleur Bleu Mat Océan pour célébrer le lancement en Corée du Sud du nouveau SUV électrique Kia EV9, un véhicule énorme qui se vante de rendre toutes les aventures possibles et met ainsi l’accent sur ses capacités de voyage et de plein air.

Samsung The Freestyle EV9 Edition, galerie photo

En réalité, ces deux produits, la voiture électrique et le projecteur, partagent la même teinte pour être parfaitement assortis et pour que le projecteur ressemble davantage à un accessoire du Kia EV9, en pouvant connecter le The Freestyle à la voiture pour projeter n’importe où grâce au système de charge bidirectionnelle du véhicule, qui permet de recharger ou d’obtenir de l’énergie à partir de la batterie du Kia pour tout autre appareil.

Nous pourrons avoir un écran de 100 pouces n’importe où où nous emmènera le Kia EV9, et en plus avec l’énergie de la voiture elle-même, ce qui nous permettra de profiter de séances de divertissement où que nous soyons tant que nous pouvons projeter l’image sur une surface plane. Le Kia EV9 propose un accessoire sous forme de rideau pour le projecteur.

Une parfaite symbiose entre un énorme SUV, le KIA EV9, et ce projecteur Samsung The Freestyle qui est redessiné afin que nous puissions profiter de notre contenu partout où la voiture nous emmène.

Évidemment, toutes les caractéristiques du Samsung The Freestyle sont conservées, avec un design polyvalent et une rotation libre jusqu’à 180 degrés, une visualisation sous n’importe quel angle et la capacité de projeter des contenus jusqu’à 100 pouces à une résolution FullHD 1 080p.

Les intéressés pourront l’acquérir en Corée du Sud en utilisant les « Kia Member Points » dans la collection de la marque Kia Members Car & Life Mall EV9, où le projecteur leur sera remis avec son design spécial dans un emballage exclusif et 100% recyclable, ainsi qu’avec une valise de transport en cadeau également exclusive. Son prix ? Eh bien, cela n’a pas encore été révélé, mais étant donné que le The Freestyle coûtait 999 euros au départ, c’est probablement là que Samsung se situera à nouveau.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :