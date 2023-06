La startup londonienne Nothing lève 96 millions de dollars lors d’une ronde de financement

Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a levé 96 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement pour sa startup, Nothing. Il a révélé ce nouvel exploit sur son compte Twitter officiel. La société basée à Londres prévoit d’utiliser les fonds pour étendre ses activités aux États-Unis et lancer son nouveau smartphone. Le cycle d’investissement a été mené par la société européenne de capital-risque Highland Europe, avec les investisseurs existants GV, EQT Ventures et C Capital qui investissent également, ainsi que le supergroupe de musique house Swedish House Mafia. La société a confirmé il n’y a pas si longtemps que ses ventes de produits dépassaient désormais 1,5 million d’unités. Après le tweet initial de Carl Pei confirmant le financement, Nothing a également tweeté sur le financement tandis que Highland Europe, leur financier, a retweeté avec la légende « Welcome to the @HighlandEurope famille @rien! »

Rien n’a voyagé jusqu’ici

Rien n’a été fondé en 2019 par Carl Pei, qui a quitté OnePlus pour lancer sa propre entreprise. Le premier produit de la société, les écouteurs sans fil Ear (1), a été lancé en juillet 2021. Les écouteurs ont reçu des tests positives pour leur conception et leur qualité sonore, et la société a vendu plus de 1,5 million d’appareils dans le monde.

L’avenir de rien

Avec le nouveau financement, Nothing prévoit d’élargir son équipe de spécialistes du hardware et d’ingénieurs en logiciel pour augmenter sa base de talents. Selon les retours, Nothing a maintenant mis en place sept bureaux dans le monde, avec 450 employés. Ces derniers temps, Carl Pei a parlé de l’avenir du logiciel. Il est donc probable que Nothing cherchera à développer des services et des applications.

La vision de Pei est de rendre la technologie amusante à nouveau, comme l’a révélé sa bio Twitter. Il pense également qu’il existe une réelle demande pour un challenger innovant dans l’industrie des technologies grand public. La concentration et l’exécution de rien seront essentielles pour la prochaine étape. De plus, le succès de l’entreprise dépendra de sa capacité à concurrencer les acteurs établis sur le marché des smartphones.

Conclusion

Le dernier cycle de financement de Nothing porte le financement total de la société à 250 millions de dollars, dont deux cycles de financement participatif totalisant environ 11,5 millions de dollars. Le parcours de l’entreprise jusqu’à présent a été impressionnant, et avec le nouveau financement, elle est bien placée pour réaliser sa vision de rendre la technologie amusante à nouveau. Le lancement de son nouveau smartphone sera également très attendu. Cependant, il reste à voir comment l’entreprise s’en sortira sur le marché très concurrentiel des smartphones.

