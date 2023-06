Le vélo Bandit X-Trail Pro est presque une moto électrique : 68 km/h et une autonomie de presque 200 km.

Traduisez cet article français en français tout en préservant les balises HTML dans leur intégralité

Le pire, c’est qu’ils ne pourront l’acheter qu’aux États-Unis et au Canada, du moins pour le moment, et par ailleurs, en Europe, ces vitesses maximales seraient même illégales.

C’est ainsi que se présente l’attrayant Bandit X-Trail Pro, presque un vélo électrique.

Bien que les trottinettes électriques dominent ce marché des véhicules de mobilité personnelle, de plus en plus de vélos électriques apparaissent pour faciliter nos déplacements dans nos villes, allant des modèles qui se confondent avec un vélo traditionnel aux modèles haut de gamme comme ce vélo Audi inspiré du RS Q E-Tron E2 du Rallye Dakar.

Et c’est ainsi que se présente ce Bandit X-Trail Pro, mélangeant des concepts, car nous avons affaire à un vélo électrique de haute performance mais à un prix plus abordable, capable de se vanter d’être « le vélo électrique de rue le plus rapide d’Amérique du Nord » grâce à sa vitesse maximale de 68 kilomètres par heure, comme nos collègues de GizmoChina nous l’ont expliqué.

Voici le Bandit X-Trail Pro et voici tout ce qu’il offrira

En réalité, comme vous pouvez le voir sur les images illustrant l’article, le Bandit X-Trail Pro ressemble presque à une moto électrique avec des roues très larges, des carénages volumineux et même des feux de route intégrés (LED) à l’avant et à l’arrière, mais le plus important se trouve à l’intérieur, comme vous le verrez maintenant.

En effet, sous le capot, nous trouverons les moteurs doubles que Bandit Bikes a intégrés dans son nouveau vélo, avec des pouvoirs allant jusqu’à 750 watts à l’avant et 1 000 watts à l’arrière, offrant ainsi une traction aux deux roues et la capacité de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées, jusqu’à 68 kilomètres par heure au maximum, tout en montant des pentes inclinées sans difficulté.

La manette des gaz est rotative, tandis que le vélo est équipé d’une aide au pédalage à 7 niveaux ainsi que d’un capteur de cadence, ce qui permet à l’ordinateur de bord d’ajuster intelligemment cette assistance.

La législation européenne empêcherait ce vélo de nous offrir toute sa puissance, car ici, les VMP électriques ne peuvent atteindre que 25 kilomètres par heure. Quoi qu’il en soit, cette bête de Bandit Bikes ne sera disponible pour le moment qu’aux États-Unis et au Canada.

Cela nécessite de bons freins, bien sûr, donc des freins hydrauliques avec des disques de 180 millimètres ont été intégrés aux roues arrière et avant, ainsi qu’un système de suspension double avec des amortisseurs hydrauliques réglables pour une conduite confortable sur tous les terrains. En réalité, comme l’indique son nom commercial, ce Bandit X-Trail Pro peut passer par la montagne sans problème majeur.

En ce qui concerne la batterie intégrée de 1 680 Wh, elle offre une autonomie de 195 kilomètres, rien de moins, ajoutant de la connectivité NFC pour le déverrouillage afin de prévenir les vols. L’application de contrôle permet également de suir la piste du vélo grâce à son GPS, de configurer ses niveaux de puissance et de libérer l’accélération maximale.

Bandit X-Trail Pro, prix et disponibilité

Le nouveau vélo électrique de Bandit a un prix de lancement de 2 699 dollars (environ 2 472 euros au taux de change actuel), mais dans ses premières étapes sur Indiegogo, nous pourrons commander notre unité avec une réduction de 25%. Cela indique que nous pourrons l’avoir pour 1 999 dollars (environ 1 831 euros), dans les quatre options de couleur que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus : Military Green, Desert Beige, White et Gunmetal Grey.

Ne vous faites pas d’illusion pour le moment, cependant, car les expéditions ne seront effectuées qu’aux États-Unis et au Canada du moins dans ce premier lot. En réalité, la réglementation européenne la rendrait illégale, car ce type de véhicule de mobilité personnelle ne peut dépasser les 25 kilomètres par heure au maximum sur nos marchés.

