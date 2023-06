Safari a déjà plus d’un milliard d’utilisateurs

Le navigateur Apple continue de croître et les utilisateurs de Safari sont maintenant plus d’un milliard.

Safari dépasse le milliard d’utilisateurs

Safari s’est considérablement amélioré ces dernières années en devenant l’option préférée des utilisateurs d’Apple. Non seulement en raison de son intégration avec l’ensemble de l’écosystème Apple, mais aussi en raison de toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées au fil des ans avec chaque mise à jour des systèmes d’exploitation.

De plus, sa navigation aisée sur l’iPhone et l’iPad fait également que les utilisateurs utilisent le navigateur Apple au lieu d’autres concurrents. Bien que le navigateur Apple ait beaucoup moins d’utilisateurs que Chrome, il a récemment atteint un nombre magique : plus d’un milliard d’utilisateurs.

Selon une étude d’AtlasVPN, Safari compte plus d’un milliard d’utilisateurs, alors que Microsoft Edge, par exemple, est proche d’atteindre les 300 millions d’utilisateurs, un chiffre qui a augmenté de 50 millions grâce à la mise en œuvre de ChatGPT.

Malgré de très bons chiffres pour Microsoft Edge, la nouvelle est que Safari a atteint le milliard d’utilisateurs en tant que deuxième navigateur le plus utilisé derrière Google Chrome, qui reste le navigateur le plus populaire avec ses 3,4 milliards d’utilisateurs.

Safari est loin derrière le chiffre de Google Chrome avec 1,1 milliard d’utilisateurs, mais selon AtlasVPN, cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs : la fidélité à la marque Apple, son intégration sans faille sur tous les appareils de l’entreprise ou la réputation de Safari en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour calculer le nombre d’utilisateurs de chaque navigateur, le nombre total d’utilisateurs d’Internet World Stats a été divisé par 100 et multiplié par le pourcentage de part de marché du navigateur selon GlobalStats.

Il est important de souligner que les chiffres d’utilisateurs sont des estimations réalisées pour une étude et que les données pourraient varier, il est clair que Safari est sur la bonne voie et dispose déjà de bases solides qui lui permettent de se différencier de certains aspects des autres navigateurs concurrents.

