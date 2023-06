Nothing Phone (2) Confirmation de la date de début officielle de la précommande : nouveaux teasers de design dévoilés

Après des mois d’anticipation, Nothing vient enfin d’annoncer la date de début des précommandes de son prochain Phone (2). Dans un e-mail envoyé aux abonnés, Nothing a révélé que les précommandes commenceront le 29 juin. Cela fait près de deux mois après les premiers teasers pour le smartphone. Cette période de précommande anticipée donnera aux clients intéressés la possibilité de sécuriser leur téléphone (2) avant le dévoilement officiel. Il est important de souligner que la société a prévu la date de dévoilement officiel le 11 juillet. Cela fait exactement 12 jours après l’ouverture du programme de précommande.

De plus, la société a pour l’instant gardé les détails des prix à l’abri des regards du public. Cependant, des rumeurs ont suggéré que le combiné serait un peu plus cher que son prédécesseur. La conception et les caractéristiques uniques du Nothing Phone (1) ont fait du Phone (2) un appareil très attendu. Enfin, les fans de la marque peuvent pousser un soupir puisqu’ils pourront bientôt passer leurs précommandes pour le Nothing Phone (2).

Nothing Phone (2) Détails de la précommande

Contrairement à d’autres marques, Nothing adopte une approche différente de ses conditions de précommande. Les clients peuvent déposer le paiement partiel du prix qui est également remboursable. Avec ce dépôt, les clients peuvent acheter le combiné plus tard. Cependant, cela devrait se situer entre le 11 et le 20 juillet. Les clients qui rejoignent le programme de précommande bénéficient également d’une réduction de 50 % sur une paire d’écouteurs sans fil. Ce n’est pas tout, les clients peuvent également profiter de 50 % de réduction sur les accessoires fournis avec le Nothing Phone (2). Cependant, la société n’a pas précisé les accessoires exacts qui feront partie du lot. Avec ce programme de précommande, les clients peuvent sécuriser leur position pour le prochain Nothing Phone (2). Ils bénéficient également de réductions considérables sur les accessoires en attendant leurs combinés.

Carl Pei a teasé le design du téléphone Nothing (2)

Alors que l’anticipation ne cesse de croître, Nothing tease activement la conception du téléphone (2) sur diverses plateformes de médias sociaux. Le fondateur de l’entreprise, Carl Pei a rejeté les rendus qui OnLeaks partagé il y a quelques semaines. Il a déclaré que les rendus pourraient ne pas représenter avec précision la conception finale du téléphone (2). Dans un récent article sur les réseaux sociaux, Nothing a partagé un aperçu du design qui vient avec des rails latéraux plats. Il dispose également d’une caméra selfie à perforation centrale et d’objectifs à double caméra à l’arrière. Même si le téléphone (2) peut présenter certaines similitudes avec son prédécesseur, il devrait apporter quelques modifications de conception.

En termes de performances, le combiné promet un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus amélioré couplé à 12 Go de RAM. L’appareil comportera également un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de stockage, il proposera des options de 128 Go et 256 Go. Selon une liste de GsmArena, l’appareil sera fourni avec Android 13 prêt à l’emploi avec le skin Nothing OS sur le dessus. Cela lui donnera une amélioration significative par rapport à la version précédente. Les allusions partagées par Carl Pei montrent clairement que le Nothing Phone (2) séduira les masses avec son design épuré.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine