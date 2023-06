Pokémon GO a une nouvelle application pour accompagner les joueurs: tout sur Campfire

On vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle application sociale Pokémon GO, qui est maintenant disponible pour tous les joueurs.

Pokémon GO lance sa nouvelle application sociale, appelée Campfire, pour les mobiles

À ce stade, il ne fait aucun doute que Pokémon est l’une des grandes licences du monde du divertissement, et ce n’est pas pour rien, si l’on considère le grand nombre de fans qu’il compte dans le monde entier. Cela est dû à tous ses produits, parmi lesquels nous pouvons trouver ses séries animées et ses jeux vidéo, par exemple. Parmi ces derniers, en plus des jeux principaux et des dérivés qui arrivent sur les consoles Nintendo, nous avons également divers jeux pour mobiles.

Et, évidemment, parmi toutes les alternatives de Pokémon sur les appareils mobiles, celle qui parvient le plus à se démarquer, avec un nombre incroyable d’utilisateurs, est Pokémon GO, un jeu de réalité augmentée basé sur la localisation développé par Niantic ​​pour les appareils iOS et Android. Eh bien, ce jeu nous apporte de succulentes nouveautés liées à une nouvelle application sociale qui peut être utilisée avec le jeu, qui est déjà disponible dans le monde entier pour les smartphones compatibles.

Pokémon GO lance une nouvelle application sociale, appelée Campfire, et elle est déjà disponible sur les mobiles

La nouvelle application sociale Pokémon Go est Campfire, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur Android et iOS, et elle peut très bien nous aider à découvrir et à rencontrer les communautés locales, ainsi qu’à trouver des raids locaux ou à distance de manière beaucoup plus facile et rapide. De plus, grâce à son lancement mondial, cette application est livrée avec une nouvelle fonctionnalité appelée « En équipe », qui sera extrêmement utile pour nous permettre de nous connecter et de participer ensemble à des raids.

Comme nous l’avons dit, avec Campfire maintenant, en plus de se connecter et de découvrir des communautés, nous pouvons participer aux raids de manière plus facile et rapide, et pour cela, il vous suffit de toucher l’icône verte de la carte à côté du coin droit de la carte Pokémon GO, une action qui vous conduira à la mentionnée application sociale du jeu de Niantic et de The Pokémon Company. Une fois à l’intérieur de Campfire, nous pourrons voir tous les raids et feux de camp actifs à proximité.

D’autre part, parlons maintenant de la nouvelle fonctionnalité « En équipe » de Campfire. En particulier, il convient de mentionner que, une fois que vous avez ouvert le menu de cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez choisir d’être des hôtes de raids ou de participer à un raid déjà créé via le menu ou dans la vue de la carte. Une fois que vous avez sélectionné l’option qui vous plaît le plus, ou celle qui vous tente le plus, vous pourrez voir les raids à proximité, que vous y participiez ou que vous en soyez l’hôte.

Dans le cas où vous seriez l’hôte d’un des raids, vous pourrez toujours utiliser la fonction « En équipe » pour former des groupes de jusqu’à 5 entraîneurs à proximité. Une fois cette étape franchie, vous pourrez ajouter ces entraîneurs Pokémon en tant qu’amis sans quitter le groupe, puis vous pourrez revenir au jeu pour inviter ces nouveaux amis à participer au raid en cours. D’autre part, si vous souhaitez participer à un raid sans inviter personne, dans « En équipe » vous pouvez choisir l’option de rejoindre un raid et vous serez associé à un hôte et à d’autres utilisateurs. Au-delà de cela, il convient de mentionner que cette nouvelle fonctionnalité nous offre également la possibilité de communiquer avec les autres joueurs du même groupe grâce à des messages prédéfinis.

