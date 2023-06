Microsoft veut que vous utilisiez son navigateur Edge à tout prix : il vous obligera à ouvrir les liens d’Outlook avec lui.

Désormais, vous devrez ouvrir les liens de vos e-mails Outlook avec Edge, sauf si vous sélectionnez manuellement un autre navigateur dans les paramètres du client de messagerie Microsoft.

Microsoft vous oblige à ouvrir les liens d’Outlook avec Edge

Au cours des dernières années, Microsoft transforme Windows en un système d’exploitation de plus en plus fermé et donc plus restrictif, car il devient de plus en plus courant que cela ne vous permette pas de choisir une configuration spécifique et vous oblige à accepter l’option par défaut qui est activée par défaut.

C’est ce qui vient de se passer avec Outlook, le gestionnaire de courriels de Microsoft, car la société basée à Redmon vient d’annoncer sur sa page de support que tous les liens Outlook s’ouvriront par défaut avec le navigateur Edge.

Les liens Outlook s’ouvriront avec Edge, même si votre navigateur par défaut en est un autre

Cela indique qu’à partir de maintenant, Outlook va ignorer la configuration que nous avons sur notre ordinateur et ouvrir tous les liens dans Microsoft Edge, même si nous avons un autre navigateur tel que Google Chrome ou Brave défini comme navigateur par défaut.

Par conséquent, la seule façon de les ouvrir dans un autre navigateur est d’ouvrir l’application Microsoft Outlook pour Windows et de suivre ces étapes simples :

Cliquez sur l’option Fichier située dans le coin supérieur gauche de l’application

située dans le coin supérieur gauche de l’application Cliquez sur le bouton Options qui apparaît en bas à gauche

qui apparaît en bas à gauche Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Avancé

Enfin, dans la section Gestion des liens, ouvrez la liste déroulante « Microsoft Edge », sélectionnez l’option Navigateur par défaut et cliquez sur le bouton OK

Microsoft présente cette nouveauté comme une amélioration de la synergie entre la messagerie électronique et le navigateur, car les utilisateurs pourront tirer parti de la barre latérale d’Edge en ayant le courrier original dans cette barre et le contenu du lien dans l’onglet qu’ils ont ouvert, mais cela semble plutôt être une imposition visant à augmenter le nombre d’utilisateurs d’Edge.

De plus, ce ne sera pas la seule application Microsoft à suivre le chemin d’Outlook, car la société américaine prévoit de faire de même avec Teams prochainement.

