Ce n’est peut-être pas la faute de votre téléphone Xiaomi s’il est lent : voici les meilleurs tests de vitesse pour vérifier si le problème vient de votre connexion.

Nous vivons à l’ère de la 5G, la 4G est déjà la norme minimale acceptée, et la 3G appartient au passé mais est très éloignée. Aussi, lorsque nous constatons soudain que le signal de données 4G tombe à H, ou que la vitesse du Wi-Fi est super lente, nous nous posons la question suivante : est-ce la faute de mon téléphone, ou celle du signal ?

Que ce soit via le WiFi ou le plan de données, nous nous sommes habitués à une navigation ultra-rapide, alors quand soudain le WiFi ou les données semblent aller à des vitesses dignes d’un modem 56K, nous passons en mode « panique ». Heureusement, il existe plusieurs tests que l’on peut effectuer sur son smartphone pour déterminer si l’appareil est en cause ou non.

Le test secret du navigateur MIUI

Saviez-vous qu’il existe un test de vitesse secret caché dans votre téléphone Xiaomi, Redmi et POCO ? Le premier et le plus rapide à utiliser est précisément un test natif que le Mi Browser a implémenté et auquel vous pouvez accéder comme suit :

Ouvrez le Mi Browser sur votre téléphone portable Cherchez le profil dans la rangée inférieure d’icônes – il se trouve à droite de toutes les icônes. Allez-y et cliquez sur l’option Vérifier le réseau. Si vous ne le trouvez pas de cette façon, sur la page d’accueil du navigateur, cherchez l’icône de la mallette dans le coin supérieur droit. Cela ouvrira un menu contextuel d’options. Faites défiler vers la droite et vous verrez l’icône Vérifier le réseau. Cliquez dessus.

En quelques secondes, Mon Navigateur effectuera un test qui vous montrera les résultats de téléchargement, de chargement et de décalage d’entrée de votre connexion Wi-Fi ou de données, et vous indiquera s’il y a ou non un problème avec le réseau.

Test de vitesse FIREPROBE

Avec plus d’un million de téléchargements et un score presque parfait, Fireprobe Speed Test est une application peu gourmande en ressources et très précise pour analyser votre connexion Internet, qu’elle soit Wi-Fi et mobile 2G, 3G et 4G LTE, 5G. L’outil effectue 4 tests :

Test Ping

Test de gigue

Test de décharge

Essai de charge

Le rapport qu’il génère vous indique également s’il y a des problèmes ou non, ainsi que la qualité de la connexion lorsque vous naviguez sur des pages web, diffusez des vidéos, passez des appels vocaux ou jouez à des jeux en ligne. Vous pouvez même vérifier la qualité de la couverture du réseau mobile dans votre région.

Netflix FAST

Un autre test que vous n’avez même pas besoin d’installer, FAST.com est un test de vitesse en ligne qui utilise la technologie de la plateforme Netflix pour mesurer la connexion à laquelle votre mobile est connecté. En quelques secondes, vous connaîtrez la vitesse de votre connexion, la vitesse de téléchargement, la latence de téléchargement et de téléchargement, et même où se trouve le client, l’adresse IP, le fournisseur d’accès et même où se trouvent les serveurs.

Test de vitesse Google

Si vous ouvrez un navigateur web avec le moteur de recherche Google et que vous tapez « speed test », le premier résultat sera un outil Google vous permettant d’effectuer un test de vitesse internet en moins de 30 secondes. Après vous être connecté à Measurement Lab, vous connaîtrez la vitesse de téléchargement, la vitesse de chargement, la latence, si votre connexion est rapide ou lente, et si elle peut faire des choses comme diffuser de la vidéo sur plusieurs appareils à la fois.

OoKla Speedtest

Plus de 100 millions de téléchargements soutiennent Ookla Speedtest, un test qui vous donne la vitesse de téléchargement, la vitesse d’upload, le ping, le jitter, s’il est adapté pour le streaming vidéo, la résolution maximale du flux, et même les cartes de couverture de l’opérateur mobile auquel vous appartenez. Il peut même mesurer avec précision les réseaux 5G et vous dire si c’est votre mobile ou le réseau qui ne fonctionne pas.

Et si c’était la faute de mon téléphone ?

Si le test montre que la connexion WiFi / données est correcte, le problème vient de votre smartphone. Si c’est le cas, essayez les actions suivantes pour rafraîchir la connexion :

Ouvrez le menu des fonctions en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas sur l’écran du mobile, à droite de la caméra frontale. Désactivez le Wifi ou les données mobiles pendant 10 à 60 secondes et reconnectez-vous.

Redémarrez le téléphone

Essayez d’ouvrir un autre navigateur web que celui que vous utilisiez.

Vérifiez les mises à jour en attente qui se téléchargent et ralentissent votre navigation.

