Hausse des prix sur iCloud : Apple augmente ses offres dans divers pays

Apple a augmenté les prix des plans dans certains pays comme le Royaume-Unis.

Les plans iCloud augmentent dans certains pays

iCloud est le service de stockage dans le cloud d’Apple depuis plus de 10 ans et bien qu’il ait changé dans certains aspects tels que l’inclusion de Private Relay ou Masquer mon adresse e-mail, en ce qui concerne les prix, il a toujours proposé des plans abordables. Et il continue de le faire.

C’est dans les plans que la société a récemment effectué des modifications, précisément en ce qui concerne le prix dans certains pays du monde. Des pays comme le Royaume-Unis, certaines régions scandinaves, des pays d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou du Moyen-Orient.

Les plans iCloud augmentent de prix dans certains pays

L’augmentation est d’environ 25%. Nous pouvons le constater dans les données finales sur la façon dont les plans iCloud ont été affectés au Royaume-Unis après cette légère augmentation de leurs prix. Ils passent de £0.79 à £0.99 par mois pour 50 Go, de £2.49 à £2.99 par mois pour 200 Go et de £6.99 à £8.99 par mois pour 2 To de stockage.

Plus précisément, les pays qui ont subi cette augmentation du prix des plans iCloud sont :

Arabie saoudite. Brésil. Bulgarie Colombie. Danemark. Égypte. Émirats arabes unis. Norvège. Pérou. Pologne. Roumanie. Afrique du Sud. Suède. Tanzanie. Turquie.

D’autres pays tels que la France, les États-Unis ou le Canada conservent les mêmes prix. Bien que ces changements puissent être liés à des questions de change de devise, ils pourraient également révéler les plans possibles – si l’on peut dire – que la société aurait pour les autres pays où les prix n’ont pas été augmentés.

Que propose l’abonnement à iCloud+ ?

Actuellement, en France, nous disposons de trois plans d’iCloud pour notre stockage, qui varient en fonction de la capacité souhaitée. D’un côté, nous avons 50 Go pour 0,99 euros par mois, 200 Go pour 2,99 euros ou 2 To pour 9,99 euros par mois.

En plus du stockage en nuage, iCloud+ propose également un service appelé Private Relay qui nous permet de masquer notre adresse IP lorsque nous naviguons, ainsi qu’un service appelé Masquer mon adresse e-mail, qui nous permet de nous inscrire sur les sites web sans avoir à donner notre adresse e-mail personnelle en rebondissant les courriers du site en question vers notre adresse e-mail.

Un service qui peut également être acquis avec le bundle Apple appelé Apple One, qui comprend l’accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ou Apple Fitness+.

