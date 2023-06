Les meilleurs smartphones pliables à acheter mi-2023

Le marché des smartphones pliables se développe rapidement à mesure que de plus en plus de modèles sont introduits. Ces appareils sont de plus en plus populaires en raison de leur capacité à se glisser facilement dans une poche tout en restant en concurrence avec les smartphones de plus grand format. En 2023, il existe plusieurs modèles à considérer.

Les écrans pliables sont une technologie relativement nouvelle qui n’était auparavant visible que dans les vitrines technologiques. Cependant, ils sont maintenant accessibles au grand public et deviennent plus abordables. Bien que ces modèles soient parmi les meilleurs smartphones, ils sont également proposés à un prix plus élevé en raison de la technologie innovante impliquée.

Actuellement, il existe deux principaux facteurs de forme pour les smartphones pliables. Le premier est le format « flip », qui se plie horizontalement et offre un grand écran tout en conservant un aspect compact une fois plié. Cette solution hybride est idéale pour de nombreux utilisateurs. Le second format est le « pli » ou format livre, qui se plie verticalement et offre un grand écran presque carré. S’il n’est pas plus petit qu’un téléphone classique lorsqu’il est plié, il dissimule un écran beaucoup plus grand lorsqu’il est ouvert.

Les téléphones à écran pliable ont un bel avenir et gagnent en popularité. Cependant, il est important de rappeler que ce sont des smartphones haut de gamme. À mesure que de plus en plus de fabricants entrent sur le marché et affinent leurs mécanismes de pliage et de charnière, les prix devraient devenir plus compétitifs.

Si vous souhaitez explorer en détail le monde des smartphones pliables, voici les meilleurs modèles à considérer mi-2023 :

Samsung Galaxy ZFlip 4

Le Galaxy Z Flip 4 est largement considéré comme la référence des smartphones pliables au design à clapet. Alors que l’Oppo Find N2 Flip est techniquement un concurrent, il est difficile à trouver en store. À plusieurs égards importants, le Z Flip 4 surclasse ses rivaux, comme son indice d’étanchéité IPX8, qui en réalité le seul smartphone pliable du marché capable de résister à l’immersion dans l’eau.

Samsung n’a cessé d’affiner le concept Z Flip au fil des ans, bien que le pli soit toujours visible et puisse être ressenti sous le doigt. Semblable au Z Fold 4, il y a aussi un petit espace présent lorsque le téléphone est plié. Cependant, le modèle pliable de la firme coréenne se démarque par bien d’autres aspects, notamment par la qualité de son écran. Grâce à la technologie OLED de Samsung, l’affichage est somptueux et les couleurs flamboyantes. L’écran s’étend sur 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et un format d’image de 22:9. Cependant, le rapport allongé peut être un inconvénient car des bandes noires sont visibles des deux côtés lorsque vous regardez une vidéo.

Les performances de l’appareil photo ne sont pas aussi puissantes que celles du Z Fold 4, et l’absence de téléobjectif est regrettable (comme on en trouve sur l’Oppo Find N2 Flip). Néanmoins, le mode portrait est précis, le mode Nuit offre un beau rendu, et les clichés pris dans des conditions d’éclairage normales ont une belle netteté. La durée de vie de la batterie a été améliorée par rapport au modèle précédent, mais elle ne dure toujours qu’un maximum d’une journée d’utilisation.

Là où le Z Flip 4 brille vraiment, c’est dans son excellente gestion logicielle. Le mode Flex, qui divise l’écran en deux, est très pratique lors de l’utilisation du téléphone plié à 90°, comme lorsqu’il est posé sur un bureau. Le petit écran externe de 1,9 pouces est également très utile, semblable à une smartwatch. Vous pouvez afficher toutes vos notifications, changer de musique, consulter divers widgets et même passer des appels directement. Dans l’ensemble, le Galaxy Z Flip 4 est un téléphone impressionnant qui établit une norme élevée pour les smartphones pliables.

Motorola Razr 40 Ultra

Le Motorola Razr 40 Ultra bénéficie d’un design élégant avec une structure à clapet pliable qui a été améliorée pour une meilleure ergonomie. L’appareil a été affiné pour le rendre moins large et plus confortable à tenir, ainsi que d’excellentes finitions. La charnière est conçue pour permettre à l’appareil de se fermer complètement sans laisser d’espace. Cependant, il ne peut pas s’ouvrir complètement à 180 degrés. L’appareil est également certifié IP 52 pour une durabilité accrue.

L’interface du Motorola Razr 40 Ultra comprend un écran externe de 3,9 pouces à l’arrière qui se fond parfaitement avec le téléphone. Le point fort de ce téléphone est la possibilité d’ouvrir toutes les applications disponibles sur cette interface. Même des jeux comme Vampire Survivor peuvent être joués sur cet écran. Sur l’interface classique, on retrouve une dalle OLED avec un taux de rafraichissement qui va de 1 à 165 Hz. Les mesures ont révélé une luminosité maximale de 1239 cd/m2.

Malheureusement, la caméra du Motorola Razr 40 Ultra est son aspect le plus faible. L’appareil dispose d’un double capteur arrière qui prend des photos inférieures à la moyenne pour un téléphone de cette gamme de prix. Les images manquent de piqué, sont parfois trop saturées, et le mode nuit est inexistant. C’est un inconvénient majeur pour le téléphone.

Le Motorola Razr 40 Ultra est propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, un peu daté mais toujours capable de fournir de bonnes performances au quotidien. L’appareil dispose également d’une batterie de 3800 mAh qui offre une endurance décente, en particulier si vous utilisez l’écran externe. Dans l’ensemble, le Motorola Razr 40 Ultra est un smartphone à clapet pliable bien conçu qui offre de bonnes performances, mais son appareil photo nécessite des améliorations significatives.

Motorola Razr (2022)

Motorola s’est aventuré dans le domaine des smartphones pliables avec deux itérations de sa série Razr. Malheureusement, aucun des deux modèles n’a eu d’impact significatif, mais le Razr 2022 est néanmoins un téléphone décent. Côté design, Motorola a opté pour des bords arrondis, ce qui ne lui donne pas forcément un look moderne. Lorsqu’il est fermé, le téléphone est légèrement plus épais que ses homologues. Le pli est subtil et dédié, mais la charnière semble un peu lâche. Cela peut être préoccupant car les charnières ont tendance à s’assouplir avec le temps et l’utilisation.

Passant aux écrans, le panneau pliable mesure 6,7 pouces, avec une résolution de 2400 × 1080 pixels. Bien que la température de couleur soit légèrement froide, l’écran présente de bonnes qualités, avec une luminosité maximale particulièrement satisfaisante de 1200 cd/m² en HDR. L’écran externe fait 2,7 pouces, mais Motorola n’a pas adopté la même approche que Samsung et Oppo concernant son utilisation. L’écran externe ne peut pas afficher autant que l’écran interne, et il manque un mode Flex pour utiliser le téléphone à 90°.

Sous le capot, le constructeur a misé sur une puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui fonctionne bien même pendant le jeu, sans surchauffe. La durée de vie de la batterie est comparable à celle des autres concurrents à clapet, offrant une journée d’autonomie. Le téléphone offre une charge de 30 W, mais la charge sans fil n’est pas disponible.

Sur le plan de la photographie, le Razr 2022 fonctionne correctement avec seulement deux objectifs, un grand angle de 50 MP et un ultra grand angle de 13 MP. L’objectif grand angle est satisfaisant, mais l’objectif ultra grand angle est moins impressionnant, avec des couleurs moins vives et moins de netteté. Il est préférable d’utiliser l’objectif principal dans la mesure du possible. Un problème majeur à noter est l’absence d’un téléobjectif, qui est un problème courant avec les smartphones à clapet.

Pour conclure, il y a un inconvénient important sur le plan logiciel, car le téléphone ne propose que deux ans de mises à jour Android majeures et trois ans de correctifs de sécurité. Il s’agit d’une limitation importante pour un appareil haut de gamme, ce qui indique qu’Android 14 sera la dernière version disponible.

Samsung Galaxy Z Fold 4

L’aventure de Samsung dans les téléphones pliables a commencé en 2019 avec le format dit « Fold ». Avance rapide jusqu’en 2022 et nous avons maintenant la 4e génération de téléphones pliables de Samsung, offrant de belles améliorations. Le Galaxy Z Fold 4 partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3, à commencer par son design presque identique.

Cependant, il existe quelques différences. Par exemple, l’écran externe est toujours plus étroit qu’un panneau de smartphone classique, de sorte que les utilisateurs peuvent avoir besoin d’un certain temps pour s’habituer à taper des messages dessus. Néanmoins, l’écran Amoled de 6,2 pouces est bien pratique pour toutes les utilisations rapides du quotidien.

Passant au pli et à la charnière, ils peuvent être vus et ressentis. Bien que la charnière puisse sembler un peu dure au début, elle s’atténuera avec le temps. Un souci avec le Z Fold 4 est l’espace qui reste entre les deux parties de l’écran interne lorsqu’il est plié.

En parlant de l’écran interne, il s’étend sur 6,7 pouces, mais dans un rapport non conventionnel de 23,1:9. Cela indique que les utilisateurs seront face à un écran presque carré, semblable à une petite tablette. La dalle Oled utilisée par Samsung est belle, et la luminosité peut plafonner jusqu’à 899,5 cd/m². Cependant, le calibrage des couleurs par défaut est un peu fantaisiste, les utilisateurs devront donc jouer avec les réglages pour obtenir un résultat plus naturel.

Heureusement, l’interface de Samsung, sous One UI, gère bien le format de l’écran, ainsi que le multitâche. Les utilisateurs peuvent utiliser jusqu’à six applications simultanément sur l’écran interne, grâce au mode Flex bien géré de Samsung, qui sépare l’écran en deux parties distinctes.

En termes de photographie, le Z Fold 4 est excellent et dispose d’un objectif de 50MP qui ouvre à f/1.8. Samsung a également ajouté un objectif téléobjectif x3 (f/2.4) avec une définition de 10 mégapixels.

Le Z Fold 4 exécute le Snapdragon 8+ Gen 1, la puce star de 2022, garantissant des performances globales fluides. Cependant, les utilisateurs ne peuvent s’attendre qu’à une journée complète d’autonomie de la batterie, et la charge de 25 W peut sembler lente par rapport à d’autres smartphones haut de gamme.

Si vous possédez déjà le Z Fold 3, il n’est peut-être pas judicieux d’investir dans le nouveau modèle. Mais si vous souhaitez tester ce format de mini tablette, le Z Fold 4 est une excellente option à considérer.

HONOR Magic (2022)

Le Honor Magic Vs est un smartphone pliable de la taille d’un livre doté de deux écrans. L’écran externe est un panneau Oled de 6,45 pouces qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’écran interne est de 7,9 pouces et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est important de souligner que l’écran externe est au centre de l’attention d’Honor, car il a une luminosité maximale plus élevée de 1200 nits par rapport aux 800 nits de l’écran interne. De plus, le téléphone dispose d’une fonction de pliage rabattable, ce qui indique qu’il n’y a pas d’espace lorsque le téléphone est plié.

Cependant, un inconvénient de l’écran interne est le pli notable qui se fait sentir sous le doigt. Côté photo, le Honor Magic Vs embarque trois capteurs, dont un capteur principal de 54 Mpx, un capteur ultra grand angle de 50 Mpx, et un téléobjectif de 8 Mpx. Le résultat est une image globalement de bonne qualité, avec des couleurs vives et une bonne gestion du HDR. Cependant, il est en deçà des téléphones les plus haut de gamme de la photographie, tels que le Honor Magic 5 ou le Galaxy S23.

Au niveau de l’interface, le Magic Vs fonctionne sous Android 13 avec MagicOS 7.1. L’optimisation des applications, notamment sur l’écran interne, n’est pas encore parfaitement au point. Tout cela est exécuté par la puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui fournit une excellente puissance. Honor a promis 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Concernant l’autonomie de la batterie, le Honor Magic Vs peut tenir une bonne journée, ce qui n’a rien d’exceptionnel. Cependant, il a une charge efficace à 66 W.

HUAWEI P50 Pocket et MATE XS 2

Huawei a été l’un des premiers à adopter la technologie des écrans pliables, mais malheureusement, leurs appareils ont été confrontés à plusieurs défis. En raison de l’absence de services Google, du manque de connectivité 5G et des prix élevés, les appareils pliables Huawei ne sont pas exactement recommandables. Cependant, il est important de souligner que ces appareils sont toujours disponibles et commercialisés sur les marchés mondiaux.

L’un des appareils pliables de Huawei est le P50 Pocket, qui est une conception à clapet. Il dispose d’un SoC Snapdragon 888, avec des options de 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 256 ou 512 Go de stockage. Le P50 Pocket dispose d’un grand panneau Amoled de 6,9 ​​pouces avec un mécanisme de pliage dédié. Cependant, l’écran externe est assez petit, ne mesurant que 1,04 pouces dans un format rond et utilisant une dalle Oled d’une résolution de 340 x 340 px. L’appareil est doté de trois capteurs photo, d’une batterie de 4 000 mAh et de capacités de charge rapide allant jusqu’à 40 W.

Le Mate Xs 2 de Huawei est un autre de leurs appareils pliables. Il dispose d’un mécanisme de pliage unique de la taille d’un livre qui se déplie vers l’extérieur, révélant un panneau OLED de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Mate Xs 2 possède un Snapdragon 888 et trois objectifs impressionnants, dont un téléobjectif. Il dispose également d’une batterie de 4880 mAh, qui offre une utilisation de longue durée. Cependant, malgré ces caractéristiques impressionnantes, le Mate Xs 2 coûte environ 2 000 $, ce qui le rend assez cher. De plus, il manque les services Google, la connectivité 5G et la certification étanche, ce qui le rend difficile à recommander.

Tout savoir sur les smartphones pliables

On peut se demander qui a inventé l’écran pliable. Fait intéressant, plusieurs entreprises ont commencé à travailler simultanément sur des écrans pliables. Nokia s’est intéressé au concept dès 2008 avec un appareil flexible appelé le Morph. À l’automne 2018, la startup chinoise Royole a présenté le FlexPai, un téléphone avec un écran OLED rabattable vers l’extérieur, qui pourrait être le premier véritable smartphone pliable. Samsung a également présenté un prototype avec un écran au format Fold à peu près à la même époque.

Cependant, ce n’est qu’en 2019 que le premier smartphone pliable arrive sur le marché : le Samsung Galaxy Fold. Puis, en 2020, le Galaxy Z Flip, le premier téléphone à clapet, a fait ses débuts.

De plus, la technologie des écrans pliables n’est pas réservée qu’aux smartphones. Il est également disponible dans d’autres appareils technologiques tels que les ordinateurs portables. Un exemple notable est l’Asus Zenbook 17 Fold. Cette technologie a indéniablement un avenir prometteur et connaîtra d’importantes améliorations au fur et à mesure que divers fabricants se concurrenceront et innoveront.

La fiabilité est une préoccupation majeure en ce qui concerne la charnière d’un téléphone pliable. Avant que ces dispositifs n’arrivent sur le marché, les charnières subissent des tests rigoureux en laboratoire. Par exemple, Samsung affirme que son Z Flip 3 peut supporter 200 000 plis. Pour démontrer sa durabilité, une chaîne YouTube a continuellement ouvert et fermé le Z Flip 3 manuellement, ce qui a entraîné 418 500 plis. Concrètement, cela se traduit par environ neuf ans d’utilisation à raison de 100 ouvertures par jour avant que le téléphone ne puisse plus maintenir la position repliée.

Format retourner ou plier

Lorsque vous choisissez entre le format Fold et Flip, votre décision doit être basée sur vos habitudes d’utilisation, vos besoins et vos préférences esthétiques. Le format pliant à clapet (Flip) offre l’avantage de gagner de la place, car il se transforme en un carré compact une fois plié. Il se glisse facilement dans une poche, et son écran interne est naturellement protégé.

En revanche, le format Fold (ressemblant à un livre) suit une philosophie différente. Même plié, il conserve la même taille qu’un smartphone grand format. L’objectif est de fournir une expérience proche de celle d’une tablette une fois dépliée. Ce format est particulièrement utile pour les personnes qui effectuent plusieurs tâches à la fois et utilisent leur téléphone pour le travail. Il est important de souligner que les smartphones au format Fold ont tendance à être plus chers que les appareils à clapet.

Les prochains smartphones pliables

Samsung continue d’impressionner en dévoilant chaque été de nouvelles générations de smartphones pliables. On peut anticiper l’arrivée des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 en août 2023. Des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait adopter une charnière tombante, emboîtant le pas à ses concurrents, tout en obtenant une certification de résistance à l’eau et à la poussière. Enfin, il convient de mentionner le Oppo Find N2 Flip. Malheureusement, en raison de la situation instable d’Oppo en Europe, il est devenu presque impossible de trouver ce smartphone pliable en ligne en tant que nouvel appareil. Par conséquent, nous ne pouvons plus vous le recommander.

