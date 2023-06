Harry Potter: La Magie Émerge est un nouveau jeu gratuit déjà disponible sur mobile.

Tant si vous avez Android que iOS, vous pouvez déjà télécharger ce nouveau titre RPG de cartes qui est également gratuit.

Harry Potter: La Magia Emerge est déjà disponible sur mobile

Comme vous le savez, Harry Potter est l’une des licences les plus puissantes du monde du divertissement, mais aussi l’une des plus controversées pour des raisons que vous connaissez tous. Quoi qu’il en soit, la franchise a une bonne raison de se réjouir car elle a une nouvelle sortie à célébrer dans le monde des jeux vidéo, qui n’a rien à voir avec « Hogwarts Legacy », le jeu pour consoles et PC de Warner Bros. Games. En réalité, il s’agit d’un nouveau jeu pour mobiles.

En effet, nous parlons d’Harry Potter: La Magia Emerge, un jeu de cartes à collectionner qui est également un multijoueur massif en ligne pour mobiles, créé par Warner Bros. Games et NetEase Games sous le label de Portkey Games. Après avoir été en phase de test pendant un certain temps, il est maintenant disponible sur tous les appareils mobiles compatibles, aussi bien sur Android que sur iOS.

Téléchargez Harry Potter: La Magia Emerge GRATUITEMENT sur Google Play Store

Harry Potter: La Magia Emerge est déjà disponible gratuitement sur mobiles et voici ses détails

Puisque le jeu est déjà disponible sur mobiles, il convient de mentionner qu’il tourne autour des combats de cartes, ce qui représentera au mieux les affrontements entre magiciens. De plus, il convient de mentionner d’Harry Potter: La Magia Emerge nous permet de créer et de personnaliser notre propre personnage, que nous pourrons améliorer au fur et à mesure de notre progression dans l’aventure et ses missions respectives, car en les complétant, nous gagnerons de l’expérience.

Attention, ce jeu fera également référence à la saga originale, car les personnages les plus emblématiques de la franchise seront présents, tout comme les lieux et les événements importants. Cependant, l’histoire de cette proposition pour mobiles nous emmène dix ans après la Bataille de Poudlard, nous permettant ainsi de découvrir de nouveaux personnages en plus de ceux que nous connaissons déjà, bien sûr.

En plus de tout cela, il convient de mentionner les propos du président de Warner Bros. Games, David Haddad, qui a déclaré : « Nous avons pu amener les joueurs du monde entier dans le Monde Magique, avec son style artistique si caractéristique et son design immersif (…) Les jeux mobiles restent un pilier de notre stratégie, et nous avons décidé de créer Harry Potter: La Magia Emerge et son gameplay magique pour offrir aux fans la possibilité de continuer à grandir dans l’une de nos plus grandes franchises ».

Téléchargez Harry Potter: La Magia Emerge GRATUITEMENT sur Google Play Store

Enfin, vous serez sûrement ravis d’apprendre qu’Harry Potter: La Magia Emerge occupera environ 3 Go sur votre appareil mobile, qui doit être au minimum sous Android 5.0, à partir de là il fonctionnera sur les mobiles avec des versions plus récentes du système d’exploitation. Bien que le jeu soit gratuit, il est important de souligner qu’il contient des achats intégrés, comme c’est souvent le cas avec ce type de propositions.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :