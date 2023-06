Son de haute qualité dans cette enceinte compacte, puissante et avec cadeau inclus.

Un des meilleurs haut-parleurs d’Amazon voit son prix chuter et est livré avec un cadeau très utile.

L’Echo de 4e génération est prêt à faire vibrer votre salon.

A l’approche du Prime Day, Amazon lance sa campagne avec des offres sur ses propres appareils et services. C’est le cas de l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents que l’on peut actuellement acheter sur le marché, l’Echo de 4e génération, qui passe aujourd’hui à 119,99 74,99 euros.

Et ce n’est pas tout, car pour le même prix, nous recevons une ampoule intelligente Philips Hue avec connectivité WiFi et éclairage réglable. Avec l’arrivée du nouvel Echo Pop, beaucoup ont oublié ce modèle de grande taille, mais pour nous, c’est toujours un achat très recommandé. Vous pouvez choisir la couleur du haut-parleur que vous préférez, blanc, anthracite ou bleu grisâtre.

Echo (4e gen.) + Ampoule Philips Hue

Achetez le meilleur haut-parleur avec assistant virtuel du moment

L’Echo de 4e génération présente un design sphérique avec une grille en tissu qui lui donne un aspect moderne et s’adapte facilement à n’importe quelle décoration d’intérieur. De plus, il est doté de touches physiques sur le dessus pour contrôler le volume, la lecture de musique, couper le micro et activer Alexa.

Ce haut-parleur offre un son puissant et clair avec la technologie Dolby, ce qui permet de profiter d’une expérience audio immersive. Que vous écoutiez de la musique, des podcasts ou que vous interagissiez avec Alexa, l’Echo de 4e génération offre un son de haute qualité. Il intègre un caisson de basses de 3 pouces et deux tweeters de 0,8 pouces pour un son plus complet.

Le haut-parleur Echo est équipé de l’assistant virtuel d’Amazon, Alexa, intégré. Vous pouvez contrôler le haut-parleur et effectuer une large gamme de tâches à l’aide de commandes vocales. Demandez à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de configurer des rappels, de contrôler des dispositifs domestiques intelligents compatibles, et bien plus encore.

Il est équipé d’une connectivité WiFi, vous permettant d’accéder à une variété de services et de fonctions en ligne. Avec sa technologie Bluetooth, vous pouvez facilement connecter d’autres appareils et diffuser de la musique depuis votre téléphone, tablette ou d’autres appareils compatibles tels que les smart TVs ou Fire TV. Vous pouvez ainsi l’utiliser comme un haut-parleur Bluetooth classique.

Ce haut-parleur est compatible avec une large gamme de dispositifs et de services domotiques, vous permettant de contrôler des lumières, des thermostats, des serrures et d’autres appareils compatibles avec des commandes vocales. Vous pouvez créer des routines personnalisées pour automatiser des tâches et rendre votre maison plus intelligente et plus efficace.

Vous pourrez également passer des appels et envoyer des messages via Alexa. Vous pouvez communiquer avec d’autres appareils Echo, ainsi qu’avec des personnes qui ont l’application Alexa installée sur leurs téléphones ou tablettes.

Echo (4e gen.) + Ampoule Philips Hue

Avec l’ampoule Philips Hue offerte, vous pouvez ajuster l’intensité de la lumière avec votre voix, régler sa température et programmer son fonctionnement. Avec ces deux appareils, vous commencerez à avoir une maison plus intelligente pour très peu d’argent.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :