Google aurait enfreint ses propres règles de publicité sur YouTube.

Selon une enquête publiée dans The Wall Street Journal, environ 80% des publicités sur YouTube sur des sites tiers enfreignaient ses règles.

Une nouvelle enquête publiée dans The Wall Street Journal a révélé que Google aurait systématiquement enfreint ses propres règles en matière de publicité sur YouTube depuis 2020. Le rapport met en évidence les pratiques que Google aurait mises en place avec des publicités vidéo diffusées sur des sites Web tiers qui ne correspondent pas aux normes décrites par la société elle-même dans ses conditions de service.

L’étude fait référence aux publicités qui apparaissent dans les vidéos YouTube intégrées sur des pages Web tierces. Ce service est contracté par les annonceurs et Google établit un ensemble de règles garantissant que les publicités YouTube sont diffusées de manière à avoir un impact sur les utilisateurs. Cependant, tout semble indiquer que l’entreprise aurait ignoré ces règles dans la grande majorité des cas, et près de 80% des publicités vidéo diffusées sur des sites Web tiers auraient violé ses propres règles.

« Je me sens trompé » : certains annonceurs n’excluent pas de demander des remboursements

L’agence Adalitycs affirme qu’environ une publicité sur deux sur YouTube n’apparaît pas sur sa propre plateforme, mais sur des sites Web tiers. En revanche, Google affirme que « la grande majorité » des publicités sont diffusées sur sa propre plateforme vidéo, et non sur des sites Web tiers.

Les sites Web tiers sur lesquels Google affiche ses publicités sont appelés « partenaires vidéo Google » et doivent respecter un certain nombre de critères pour pouvoir inclure des publicités en veillant à ce qu’elles soient parfaitement visibles et que l’utilisateur puisse les écouter s’ils incluent du son ou les ignorer s’ils le souhaitent.

Pour pouvoir afficher leurs publicités sur ce type de sites Web, les annonceurs paient environ 100 dollars pour 1000 vues confirmées, selon le rapport. Cependant, Google aurait contourné ces règles de sorte que, dans de nombreux cas, les publicités n’étaient pas visibles à 100% ou apparaissaient sur le côté du site Web, étaient diffusées sans son ou ne pouvaient pas être ignorées. Les enquêteurs suggèrent que, pour toutes ces raisons, les annonceurs, y compris Samsung, Disney+ ou American Express, auraient payé 20 fois plus que ce qu’ils auraient dû payer pour afficher leurs publicités sur des sites Web tiers.

Comme si cela ne suffisait pas, il a été découvert que, dans certains cas, les publicités étaient diffusées sur des sites Web contenant des contenus considérés comme de la désinformation, des sites Web de contenu pirate, et similaires.

Face à cette situation, certains annonceurs touchés affirment se sentir « trompés » et plusieurs d’entre eux estiment que « ils devraient pouvoir récupérer leur argent » car Google n’a pas agi conformément à sa propre réglementation. Joshua Lowcock, directeur mondial des médias de l’agence de publicité UM Worldwide, estime qu’il s’agit d’un abus de confiance de la part de Google et pense que la société devrait résoudre ce problème et rembourser intégralement les clients pour les impressions publicitaires qui n’ont pas respecté les politiques du service.

De son côté, la société nie avoir enfreint ses conditions de service et soutient que l’étude a utilisé des méthodologies d’échantillonnage peu fiables, tout en affirmant que « les affirmations concernant le réseau des partenaires vidéo Google sont extrêmement inexactes ».

