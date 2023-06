Xiaomi vient de "renouveler" Enceinte intelligente la plus vendue au monde : la technologie Harman arrive pour rendre le son encore meilleur

Xiaomi vient d’officialiser au niveau mondial le renouvellement de son enceinte intelligente la plus vendue, la populaire Xiaomi Mi Smart Speaker. En réalité, vous pouvez déjà voir que le nom reste exactement le même que celui que nous avons vu jusqu’à présent, et c’est parce qu’un seul changement a été ajouté, le reste reste reste exactement le même.

Ce que nous n’avons pas encore pu connaître, c’est le prix ou la date de disponibilité officielle mais, comme la marque elle-même l’indique à travers son site Global, cette version et la précédente coexisteront afin que chaque utilisateur puisse acheter celle qui s’adapte le mieux à ses besoins, mais nous pouvons d’ores et déjà vous dire que les deux sont pratiquement identiques.

Caractéristiques techniques du nouveau Xiaomi Mi Smart Speaker

Xiaomi Mi Smart Speaker DIMENSIONS ET POIDS 131 x 104 x 151 mm 853 grammes COMMANDES Quatre touches tactiles : lecture/pause, augmentation et diminution du volume, coupure du microphone.

Commande vocale, compatible avec l’assistant Google PUISSANCE DU HAUT-PARLEUR 12 W haut-parleur dynamique de 63,5 mm MICROPHONES 2 microphones avec prise en charge de l’activation vocale en champ lointain. CONNECTIVITÉ WiFi double bande 2.4GHz/5GHz

Bluetooth 4.2

Chromecast intégré COMPATIBILITÉS Android 4.4 ou supérieur

iOS 9.0 ou supérieur

Compatible avec Mi Home ALIMENTATION 12V / 1.5 A, connecteur DC AUTRES Technologie audio HARMAN AudioEFX Bande LED à éclairage dynamique avec 16 millions de couleurs Double appairage avec Bluetooth Stereo 2.0 PRIX N/A

La technologie audio Harman est la seule nouveauté par rapport à la génération précédente.

Vous avez probablement pensé qu’il s’agit de la même enceinte que nous connaissions déjà, et force est de constater que vous n’êtes pas loin d’avoir raison. Esthétiquement, il n’y a aucune différence avec la Xiaomi Mi Smart Speaker que nous connaissions déjà, et même en interne, nous avons le même haut-parleur dynamique de 63,5 mm et 12 W de puissance.

Si vous vous demandez où se situe la différence avec le modèle que nous pourrons acheter comme d’habitude à partir de l’année 2021, vous la trouverez dans la technologie sonore qu’il intègre. Le modèle précédent était équipé de DTS Soundtandis que cette nouvelle génération propose un algorithme appelé Harman AudioEFX qui promet d’offrir une meilleure expérience d’écoute que celle que nous avons connue jusqu’à présent.

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à dire, puisqu’il s’agit toujours d’un produit compatible avec Google Assistanta Chromecast et nous pouvons même l’associer à un autre haut-parleur grâce à cette technologie. Stéréo Bluetooth 2.0. Comme vous pouvez le constater, les changements sont pratiquement nuls, mais Xiaomi considère qu’ils sont suffisants pour justifier la sortie de ce nouveau modèle.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Mi Smart Speaker

Comme nous l’avons mentionné au début de ce billet, le nouveau Xiaomi Mi Smart Speaker vient d’être officiellement lancé sur le site mondial de la marque, mais il n’y a toujours pas de confirmation de son prix ou de sa disponibilité dans notre pays. Nous verrons ce qu’il en sera au final, mais il ne s’agira pas d’un changement majeur par rapport au modèle que nous avons en vente depuis plusieurs années maintenant.

