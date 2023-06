De succès retentissant pendant la pandémie à la télévision : Among Us aura sa propre série d’animation

Cette adaptation est officielle et sera développée par le studio d’animation Titmouse.

Among Us aura son adaptation TV sous forme de série animée

L’année 2020 sera rappelée par tous comme l’année où le COVID-19 et la pandémie causée par ce virus ont fait irruption dans nos vies, c’est sûr. Cependant, ce fut également une année intéressante pour les jeux vidéo, avec de grands lancements tels que Final Fantasy VII Remake ou le très attendu The Last of Us Partie II, parmi d’autres grands titres. D’autre part, il y avait un autre jeu qui a connu un grand succès cette même année, et qui n’est même pas sorti au cours de ces 12 mois.

Exactement, nous parlons d’Among Us, un jeu qui est sorti en 2018, mais qui n’a pas connu le succès avant 2020, quand il a commencé à gagner en popularité, tant sur les mobiles que sur PC (et plus tard sur les consoles), comptant près de 500 millions de joueurs actifs chaque mois, en plus d’avoir été visionné 4 milliards de fois sur YouTube et d’avoir eu 1,22 milliard de spectateurs sur des sessions Twitch à un moment donné. Tout cela fait que l’annonce selon laquelle il aura sa propre série animée est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.

C’est officiel : Among Us aura sa propre série animée pour la télévision

HELLO ????NOUS PRODUISONS UNE SÉRIE TV ANIMÉE!!!!! ???? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOHMONDIEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUhttps://t.co/Rh19pIq3DH — Among Us (@AmongUsGame) 27 juin 2023

C’est ça, Among Us, le jeu développé par Innersloth, sera le prochain jeu à avoir sa propre adaptation sous forme de série animée. De plus, les premiers détails ont déjà été révélés et Owen Dennis (Infinity Train) sera le producteur exécutif de ce projet pour CBS Studios, sous la direction de CBS Eye Animation Productions.

Bien qu’à ce jour, on ne connaisse pas les chaînes de télévision ou les plateformes de streaming sur lesquelles elle sera diffusée, nous savons que le studio d’animation chargé de la production sera Titmouse (Big Mouth, Star Trek: Lower Decks). Un autre aspect inconnu est de savoir si nous pourrons voir cette adaptation en France, mais compte tenu du fait que l’annonce vient d’être faite, il est encore trop tôt pour que nous puissions obtenir une réponse à ce sujet.

D’autre part, et comme on pouvait s’y attendre, l’histoire de cette série Among Us suivra la même prémisse que le jeu : certains membres de l’équipage ont été remplacés par des créatures extraterrestres qui causent la confusion, sabotent le vaisseau et tuent le reste des personnages. L’équipage doit trouver l’imposteur ou devenir victime des pièges et des assassinats de ces mystérieux êtres. Avec cela en tête, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir quand les dates seront révélées et les autres détails qui sont encore inconnus, bien sûr.

Si vous ne connaissez pas la proposition d’Among Us, que vous pouvez apprécier soit comme jeu pour mobiles soit comme jeu sur ordinateur et consoles, voici ce que dit sa description officielle : « Un jeu en ligne pour 4 à 15 joueurs dans lequel vous devez préparer votre vaisseau spatial pour le décollage. Mais attention : un ou plusieurs joueurs choisis au hasard parmi l’équipage sont des imposteurs prêts à tuer le reste ».



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :