Xiaomi Redmi Note 13: à découvert les premiers détails des nouveaux gammes moyens de la marque

Selon cette fuite, les Xiaomi Redmi Note 13 auront un design plus moderne et tous les modèles auront de grandes batteries et une charge ultra-rapide.

Les successeurs du Redmi Note 12 révèlent quelques-unes de leurs caractéristiques

Nous sommes déjà à mi-2023 et tandis que certains fabricants peaufinent les détails de la présentation de leurs nouveaux porte-étendards tels que le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 ou le Google Pixel 8, d’autres comme Xiaomi travaillent déjà sur le lancement de leurs nouveaux terminaux phares de milieu de gamme, les Redmi Note 13.

Ainsi, seulement deux semaines après que le géant chinois ait annoncé le Redmi Note 12 S, un téléphone bon marché qui se distingue par sa grande batterie et par une caméra principale de 108 mégapixels, les premières fuites commencent à nous parvenir concernant la nouvelle génération de smartphones de la célèbre famille Redmi Note.

Voici tout ce que nous savons sur les Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+

Le célèbre fuiteur Technology Edge a récemment publié un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il révèle à la fois le design et certaines des spécifications des nouveaux Redmi Note 13.

Redmi Note 13

Snapdragon 695

6000mAh + 67W Redmi Note 13 Pro

Écran droit de 6,7 pouces

Mediatek Dimensity 7200

6000mAh + 67W Redmi Note 13 Pro Plus

Mediatek Dimensity 7200

5500mAh + 120W #RedmiNote13 #RedmiNote13pro pic.twitter.com/jv8q9wedT0 – Technology Edge (@Tech_EdgeTE) 26 juin 2023

Sur l’une des images accompagnant ce tweet, vous pouvez voir une vue arrière du Redmi Note 13 qui nous montre que les nouveaux terminaux de la marque auront un design repensé par rapport à la génération précédente, avec des cadres plus fins et un module de caméra arrière intégré complètement dans le châssis.

De plus, le leaker Technology Edge confirme également que la nouvelle famille Redmi Note 13 sera composée de trois modèles : les Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+, et révèle certaines de leurs spécifications telles que leur processeur et leur batterie.

Ainsi, selon cette fuite, le Redmi Note 13 sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 67W, le Redmi Note 13 Pro aura un écran de 6,7 pouces, avec une puce MediaTek Dimensity 7200 et la même batterie que le modèle précédent, et le Redmi Note 13 Pro+ montera le même processeur que la version Pro et une batterie de 5 500 mAh avec une charge ultra-rapide de 120W.



