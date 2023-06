Ainsi tu peux convertir l’écran de ton iPhone ou iPad en un « Stream Deck »

Elgato a lancé une mise à jour de l’application Stream Deck Mobile, qui permettra aux utilisateurs d’iOS et d’iPadOS de convertir leurs appareils en stream deck. Aucune date n’a encore été annoncée pour Android.

À partir d’aujourd’hui, votre iPhone peut être un Stream Deck comme celui-ci.

Les Elgato Stream Deck sont devenus un outil indispensable pour les streamers, bien qu’ils puissent également être utilisés de nombreuses autres façons. Grâce à leurs boutons programmables, il est possible de définir des macros pour déclencher d’autres fonctions ou programmes du système d’exploitation, ce qui permet d’accélérer considérablement le flux de travail de tout utilisateur professionnel.

Jusqu’à présent, il semblait que cette fonctionnalité ne pouvait être obtenue qu’en achetant l’un de ces gadgets sous forme physique, mais selon The Verge, les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS pourront convertir leurs appareils en stream deck avec six boutons gratuitement.

Votre iPhone ou votre iPad comme un stream deck

À partir d’aujourd’hui, les iPhone et les iPad auront six boutons gratuits à utiliser comme l’un des appareils d’Elgato. La dernière mise à jour du logiciel Stream Deck inclut la prise en charge de la version 2.0 de leur application mobile, ce qui nous amène à où nous en sommes maintenant.

Les utilisateurs qui souhaitent augmenter le nombre de boutons devront souscrire à un abonnement, selon le média. Tous les utilisateurs qui optent pour ce plan premium auront jusqu’à 128 boutons à utiliser depuis l’écran de leurs appareils mobiles.

Pour l’instant, la version Android n’a pas reçu cette mise à jour. Un représentant d’Elgato explique pourquoi :

Nous avons décidé de lancer d’abord Stream Deck Mobile 2.0 sur iOS en raison de sa compatibilité plus étendue avec davantage d’appareils prêts à l’emploi, pour ainsi dire.

Pour l’instant, il semble que la décision soit bien accueillie, bien que certains utilisateurs signalent qu’il est possible de faire la même chose avec l’application Raccourcis d’iOS, bien que nous ne sachions pas si la fonctionnalité étendue d’un Stream Deck peut être reproduite avec cette application.

Il est également possible que la fonctionnalité de Stream Deck Mobile soit améliorée avec l’arrivée d’iOS 17, la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple, dont nous connaissons déjà toutes les nouveautés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :