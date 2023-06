Cette montre de résistance militaire atteint le fond en grand : GPS, 21 jours de batterie et plus de 95 sports.

Si vous recherchez une montre intelligente ultra résistante, elle est actuellement à son prix le plus bas grâce à une réduction de 150 euros.

Cette montre intelligente en réduction a un design ultra résistant prêt à affronter toutes vos aventures.

Suunto est l’une des marques les plus en pointe sur le marché des montres intelligentes sportives de haute résistance. Si vous recherchez une montre intelligente qui survivra à vos aventures les plus extrêmes, vous pouvez maintenant acheter l’un des meilleurs modèles de Suunto au prix le plus bas de son histoire. Il s’agit de la Suunto 9 Peak Pro, une montre intelligente de résistance militaire et avec une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 21 jours qui peut être à vous pour seulement 349 euros sur Amazon.

L’importance de cette occasion est mise en évidence lorsque l’on mentionne que cette Suunto 9 Peak Pro a un prix de vente recommandé de 499 euros, c’est-à-dire que vous économisez 150 euros si vous l’achetez maintenant. Comme nous l’avons dit, il n’a jamais été aussi bon marché, la baisse de prix est historique. Vous pouvez également acheter cette montre intelligente pour 349 euros chez MediaMarkt et Ebay, tandis qu’elle ne descend pas en dessous de 370 euros chez PcComponentes.

Outre le prix, cette Suunto 9 Peak Pro est un excellent achat en raison de sa qualité exceptionnelle. Elle est extrêmement résistante, peut même supporter une profondeur de 100 mètres dans l’eau, possède une puissance pour offrir de bonnes performances, propose plus de 95 modes sportifs, un GPS d’une grande précision et une batterie pouvant atteindre 21 jours avec un suivi 24/7 et des notifications mobiles.

Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 Peak Pro, une montre ultra résistante avec une réduction de 150 euros

Commençons par parler de l’aspect différenciateur de cette Suunto 9 Peak Pro, son design. Comme il s’agit d’une montre intelligente sportive, elle a la plus haute résistance que vous puissiez imaginer, répondant à la norme militaire (MIL-STD-810) et pouvant résister jusqu’à 100 mètres de profondeur sous l’eau. Sa lunette est en acier inoxydable et sa façade est protégée par du saphir pour maintenir cette résistance élevée promise. Au-delà de cela, c’est une montre mince qui sera très confortable à porter.

Les images s’affichent sur un écran circulaire de 1,2 pouces avec une résolution de 240×240 pixels. Il s’agit d’un écran de qualité correcte avec lequel vous n’aurez aucun problème à l’extérieur, ses performances sont excellentes. Pour contrôler la montre intelligente, vous pouvez choisir entre cet écran tactile et les boutons physiques sur le côté droit.

Cette Suunto 9 Peak Pro embarque un processeur plus puissant que les générations précédentes, ce qui se remarque positivement lors de l’interaction avec celui-ci. Vous pourrez naviguer rapidement entre les différents menus et applications, l’expérience est fluide. Si vous le connectez à votre téléphone, vous pourrez voir les notifications des applications telles que WhatsApp et contrôler la lecture de musique.

La principale caractéristique de cette montre intelligente est le suivi de l’activité physique et de la santé. Vous pouvez choisir parmi plus de 95 modes sportifs pour surveiller vos entraînements, qu’ils soient en ville, en montagne ou même en mer. En réalité, il dispose même d’un mode de suivi de la plongée en apnée. Bien sûr, il ne manque pas le GPS de haute précision pour enregistrer votre position à tout moment.

Suunto 9 Peak Pro

Le Suunto 9 Peak Pro peut également analyser votre fréquence cardiaque, ainsi que vos schémas de sommeil et votre niveau de stress. Vous pouvez tirer le meilleur parti de toutes ces fonctions pendant 21 jours sans avoir besoin du chargeur, son autonomie est exceptionnelle. Si vous l’utilisez uniquement pour voir l’heure et peu d’autres choses, vous pourrez même l’utiliser pendant un mois entier avec une seule charge. En mode de batterie intelligente, il peut durer jusqu’à 300 heures avec le GPS activé.

En résumé, nous avons ici une montre intelligente plus que capable de vous accompagner dans vos aventures les plus audacieuses, tant par sa résistance que par son autonomie exceptionnelle. Vous savez maintenant qu’elle est à son prix le plus bas sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour seulement 349 euros. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer de frais de livraison et vous l’aurez chez vous dès le lendemain de l’achat.

