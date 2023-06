Nouveau Nokia G42 5G : un smartphone économique et facile à réparer avec un appareil photo de 50 Mpx et une autonomie de 3 jours de batterie.

Nokia a lancé en France son nouveau smartphone de milieu de gamme, qui se distingue par sa facilité de réparation grâce à la collaboration avec iFixit.

La parte trasera del Nokia G42 5G en color violeta

Un nuevo smartphone económico vient de s’ajouter au catalogue des téléphones mobiles de milieu de gamme de Nokia. La société finlandaise a présenté en Europe le dernier membre de sa famille de terminaux de la série G, le Nokia G42 5G, qui propose une fiche technique solide associée à un format durable, dont il convient de souligner sa facilité de réparation grâce au système QuickFix.

Ce nouveau terminal est arrivé sur le marché européen avec l’intention de rivaliser avec les modèles Xiaomi, realme, Motorola et autres marques qui dominent le segment du milieu de gamme. Pour ce faire, la marque a choisi de suivre une voie différente de celle à laquelle nous sommes habitués avec d’autres entreprises.

Nokia G42 5G, toutes les informations

Nokia G42 5G Caractéristiques Dimensions 165 x 75,8 x 8,55 mm

193,8 grammes Écran LCD de 6,56 pouces

HD+ (720 x 1612 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 560 nits

Verre Corning Gorilla Glass 3 Processeur Qualcomm Snapdragon 480+ 5G RAM 4/6 Go Système d’exploitation Android 13

2 ans de mises à jour du système Stockage 128 Go extensible via microSD jusqu’à 1 To Caméras Arrière :

50 Mpx ƒ/1.8 principal avec AF

2 Mpx macro

2 Mpx portrait

Avant :

8 Mpx Batterie 5000 mAh

Charge rapide 20 W

Système de réparation QuickFix Autres Emplacement pour carte SIM 3-en-2 (nano SIM + nano SIM/microSD)

Protection IP52

Lecteur d’empreintes latéral

Déverrouillage facial

aptX Adaptive

OXO Playback

USB 2.0 Type C

OTG

Port pour écouteurs 3,5 mm Connectivité 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready

Bluetooth 5.1

GPS/ AGPS/GLONASS/BDS/Galileo

E-compass

NFC

Le Nokia G42 est un smartphone économique, et en tant que tel, il présente un design sobre sans trop de fioritures. Il est entièrement construit en plastique, avec une partie arrière légèrement courbée sur les côtés qui arbore une couleur violette assez attrayante. Ceux qui le préfèrent pourront également l’acquérir en couleur grise.

En ce qui concerne son design, ce qui attire le plus l’attention est la facilité de réparation de l’appareil. La société a équipé le smartphone du système QuickFix, ce qui permet à l’utilisateur de remplacer facilement l’écran en cas de casse, le port de charge ou la batterie lorsque cela est nécessaire. Pour y parvenir, la marque finlandaise a collaboré avec iFixit dans le but de fournir des guides de réparation et des pièces de rechange à moindre coût.

Par ailleurs, le terminal dispose de spécifications modestes, notamment un écran LCD avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon de la série 400, 4 ou 6 Go de mémoire RAM et une capacité de stockage interne de 128 Go extensible.

Un détail intéressant est sa capacité de batterie, d’une capacité de 5000 mAh. Associée à l’utilisation d’un processeur efficace et d’un écran à faible résolution, elle devrait offrir une autonomie prolongée, pouvant atteindre selon Nokia jusqu’à trois jours.

La marque a mis l’accent sur son engagement en matière de durabilité lors de la présentation de ce produit. À cet égard, elle garantit un minimum de deux ans de mises à jour du système, et deux ans de mises à jour de sécurité, en plus d’inclure Android 13 dès sa sortie sur le marché.

Nokia G42 5G en France : prix et où l’acheter

Le nouveau smartphone Nokia est disponible en Europe via la boutique en ligne officielle de la marque et d’autres canaux de distribution autorisés. Son prix est de 249 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :