L’application ChatGPT pour mobile intègre maintenant le moteur de recherche Bing

La application mobile ChatGPT vient de réaliser l’intégration de Bing, qui peut désormais être utilisée sur la version Web. Nous allons vous expliquer comment l’activer.

ChatGPT sur un iPhone.

Le mois dernier, nous vous avons informé que l’application mobile ChatGPT était déjà disponible, bien que pour le moment, elle soit uniquement disponible sur iOS. Nous n’avons pas encore de dates pour savoir quand l’application sera disponible sur Android, mais nous savons par les responsables du chatbot que c’est quelque chose qui fait partie de leurs projets.

Toujours le même mois, nous avons mentionné que la collaboration étroite entre Bing et ChatGPT a conduit à ce que le moteur de recherche de Microsoft soit la solution par défaut dans la version de bureau du modèle d’IA. En réalité, cette collaboration étroite pour favoriser l’interopérabilité entre les deux services sera cruciale pour l’avenir des deux.

La prochaine étape consistait à intégrer Bing dans l’application iOS de ChatGPT et, selon les informations de The Verge, cela a déjà été fait. Cette intégration sera disponible pour les abonnés de ChatGPT Plus, selon OpenAI elle-même.

Pour le moment, le moteur de recherche est en phase de test

Microsoft a réalisé un énorme et coûteux investissement dans OpenAI cette année, ce qui leur a ouvert la porte pour intégrer Bing dans ChatGPT et, par la même occasion, continuer à voler des utilisateurs à Google. Il est clair que l’entreprise de Redmond est convaincue que l’avenir est ici et a décidé de parier gros dessus.

L’intégration du moteur de recherche dans ChatGPT n’est pour le moment disponible qu’en version bêta pour les utilisateurs payants et, selon OpenAI, « sait comment et quand chercher sur Internet pour répondre aux questions sur les événements et les sujets d’actualité ». La version gratuite du modèle d’IA ne peut remonter qu’à l’année 2021.

Pour activer les fonctionnalités de Bing dans ChatGPT pour iOS, OpenAI indique qu’il faut accéder aux paramètres et activer l’option Navigation dans la section Nouvelles fonctionnalités. Une fois là-bas, il est nécessaire de sélectionner GPT-4 parmi tous les modèles disponibles, puis de cliquer sur Naviguer avec Bing dans le menu déroulant.

Nous insistons sur le fait que les utilisateurs d’Android attendent toujours une date précise pour le lancement de ChatGPT sur notre plateforme, qui est encore inconnue. OpenAI assure que ce sera bientôt, mais n’en dit pas plus sur le sujet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :