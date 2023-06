Google vient de licencier une partie de l’équipe chargée de l’une de ses meilleures applications

Google a décidé de licencier une grande partie de l’équipe chargée du développement de Waze.

Le logo de Waze, l’alternative la plus populaire à Google Maps actuellement

Une partie importante de l’équipe chargée de Waze, la plateforme de cartographie et de navigation alternative à Google Maps, également propriété de Google, a été licenciée. C’est ce qu’a confirmé le site d’actualités CNBC, qui affirme avoir eu accès au message envoyé par Chris Phillips, le principal responsable de la division « Geo » de Google, aux employés qui ne feront plus partie de l’entreprise.

Il a été appris que Google aurait décidé de modifier la stratégie de Waze, de sorte que la plateforme utilisera désormais le système publicitaire de Google au lieu d’un système différent comme elle le faisait jusqu’à présent. C’est pourquoi il a été décidé de se séparer du personnel qui était responsable de la gestion de ce système de publicité.

Google met fin à la division Waze Ads

D’après les informations partagées par CNBC, l’équipe de Waze au sein de Google est composée de plus de 500 employés. Du moins c’était le cas, car suite à cette restructuration, il a été décidé de supprimer des postes dans les domaines des ventes, du marketing, des opérations et de l’analytique. Pour le moment, cependant, il n’est pas clair combien d’employés seront touchés par cette vague de licenciements.

Waze a confirmé publiquement la restructuration, en affirmant que « Google reste profondément engagé dans la croissance de la marque unique de Waze, son application bien-aimée et sa communauté prospère de bénévoles et d’utilisateurs », et que cette restructuration ne devrait pas avoir d’impact négatif sur l’expérience des utilisateurs. Ils expliquent également que la transition vers la technologie Google Ads offrira une meilleure expérience à long terme pour les annonceurs.

Ce n’est pas le premier grand changement qu’a connu Waze ces derniers mois. Il y a peu de temps, l’équipe chargée de son développement est passée d’un mode de travail indépendant à une intégration dans la division « Geo » au sein de Google, qui supervise également des services et des plateformes tels que Google Maps, Earth ou Street View.

