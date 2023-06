Voici le Samsung Galaxy S23 FE : de nouvelles images révélées confirment son design définitif

Le Samsung Galaxy S23 est en chemin, et aujourd’hui nous pouvons voir son design définitif avec tous les détails.

La partie arrière et l’écran du Samsung Galaxy S23 FE, selon les premiers rendus dévoilés

À ce stade de l’année, on a déjà beaucoup parlé du Samsung Galaxy S23 FE, le prétendu smartphone haut de gamme abordable que la société sud-coréenne prévoit de lancer cette année. On a d’abord supposé que l’appareil ne verrait jamais le jour, mais nous avons récemment appris que son arrivée est presque confirmée. Maintenant, une nouvelle fuite provenant du site SmartPrix confirme l’existence de l’appareil, à travers des images révélées qui confirment le design du terminal.

Comme d’habitude avec ce type de fuites, les images ont été élaborées à partir des schémas de conception officiels de l’appareil, de sorte que tout indique que ce que nous voyons aujourd’hui est l’esthétique finale du prochain Galaxy S23 FE. Et force est de constater que toutes les nouvelles ne sont pas bonnes.

Des marges plus larges et peu uniformes autour de l’écran du Galaxy S23 FE

La première chose qui attire l’attention dans les images partagées par le site mentionné est la grande ressemblance entre ce prétendu Galaxy S23 FE et les Samsung Galaxy S23 et S23+. Ce nouveau modèle intègre un système de triple caméra arrière où chaque module est distinct du reste et son objectif est protégé par une bague métallique.

Les changements les plus importants se trouvent à l’avant. Grâce aux images, nous voyons qu’il sera équipé d’un écran plat, d’une diagonale d’environ 6,4 pouces. Cependant, Samsung n’aurait pas mis autant d’efforts pour réduire la taille des marges entourant le panneau, contrairement aux autres modèles de la famille, et nous nous retrouvons avec des cadres de taille considérable qui en plus ne seraient pas uniformes sur les quatre côtés. À cet égard, nous trouvons plus de similitudes avec le Samsung Galaxy A54 qu’avec les autres modèles de la série S23.

Au-delà de cela, les différences entre ce modèle et les autres terminaux de la série Galaxy S23 semblent être minimes. Samsung aurait décidé de ne pas beaucoup changer l’esthétique de son nouveau terminal, dans le but d’offrir une expérience aussi similaire que possible à celle des appareils haut de gamme.

Bien que ses caractéristiques restent un mystère, les dernières rumeurs suggèrent que le terminal pourrait inclure un processeur Samsung Exynos 2200, associé à 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh et un appareil photo principal de 50 mégapixels.

Pour l’instant, sa date de sortie n’a pas été révélée par la société.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :