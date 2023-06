Meilleures 5 chaines YouTube sur la technologie

En cette occasion, nous passons en revue les meilleures chaînes YouTube sur la technologie, installez-vous confortablement et profitez de milliers de vidéos sur ce sujet !

YouTube est l’une des meilleures plates-formes pour trouver des chaînes liées à la technologie.

Vous ne trouvez pas assez de contenu que nous vous montrons quotidiennement ici, ou que vous pouvez accéder sur d’autres sites web ? Eh bien, quoi de mieux que d’ouvrir l’application YouTube sur votre appareil mobile pour profiter de milliers de vidéos sur le monde de la technologie en général.

Bien qu’il soit plus que facile de trouver du contenu sur la technologie sur YouTube, il suffit d’utiliser le moteur de recherche proposé par la plate-forme respective, il n’est pas toujours possible de trouver une chaîne qui propose du contenu de qualité.

Pour ne pas perdre votre temps à chercher sur YouTube, nous allons vous montrer 5 chaînes sur la technologie auxquelles vous devez absolument vous abonner. Il est important de mentionner qu’elles publient du contenu chaque semaine, vous aurez donc toujours des vidéos à regarder pendant votre temps libre.

5 chaînes YouTube sur la technologie à ne pas manquer

Avant que nous ne parcourions la liste des chaînes YouTube sur la technologie que nous recommandons de visiter, il est important de préciser que vous n’avez pas besoin d’être connecté à Internet pour profiter du contenu proposé sur ces chaînes. En d’autres termes, vous pourrez télécharger les vidéos de YouTube de ces chaînes pour les regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur hors ligne (vous éviterez ainsi de consommer des données supplémentaires).

Colin Furze

Dévoué, intéressant et passionné avant tout, voilà les trois mots qui définissent Colin Furze, un inventeur qui utilise l’ingénierie et la plomberie pour montrer comment donner vie aux inventions les plus folles du monde. Si vous aimez tout ce qui concerne l’implémentation de la technologie dans la vie quotidienne, vous devriez donner une chance à cette passionnante chaîne YouTube.

Visitez la chaîne de Colin Furze

TED-Ed

Education pour tous, c’est ainsi que se présente cette intéressante chaîne YouTube. TED-Ed vous permettra d’apprendre de nouvelles choses sur la technologie et d’obtenir des informations sur l’apprentissage en général. Avec plus de 500 vidéos à son actif, TED-Ed est l’une de ces chaînes YouTube que vous ne pouvez pas ignorer.

Visitez la chaîne TED-Ed

Real Engineering

Êtes-vous l’une de ces personnes qui se demandent constamment comment les choses fonctionnent ? Si votre réponse à cette question est « oui », vous êtes plus que obligé de visiter cette chaîne YouTube. À l’intérieur, vous trouverez des vidéos format documentaire avec des explications simples, courtes et très intéressantes sur le monde de la technologie et de l’ingénierie.

Visitez la chaîne Real Engineering

Minuto de Física

Oubliez de naviguer sur Wikipédia pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur la physique, la chimie, l’ingénierie et la technologie. Toutes les réponses liées à ces sujets, vous pouvez les trouver sur cette chaîne YouTube, elle est idéale pour les amateurs de science !

Visitez la chaîne Minuto de Física

Marques Brownlee

Enfin, mais non moins important, nous ne pouvions pas exclure la chaîne YouTube de Marques Brownlee. Ce gars-là analyse des appareils mobiles, des dispositifs de réalité virtuelle et bien d’autres choses d’une manière jamais vue auparavant sur YouTube. Si vous passez des heures à regarder des vidéos sur les dernières technologies, vous devriez donner une chance au contenu que ce jeune homme publie sur sa chaîne YouTube.

Visitez la chaîne de Marques Brownlee

Sans plus tarder, si l’une de ces chaînes YouTube n’a pas suscité votre intérêt, nous vous conseillons d’utiliser le moteur de recherche proposé par la plate-forme, il vous permettra d’accéder à des chaînes YouTube sur Office, les téléphones mobiles, les jeux vidéo et tout autre sujet dont vous avez besoin d’être informé.

