La mère d’Elon Musk annonçant les téléphones OPPO est la meilleure chose que vous verrez cette semaine.

Le mannequin et nutritionniste canado-sud-africain Maye Haldeman, la propre mère d’Elon Musk, a signé avec OPPO pour promouvoir leurs téléphones mobiles.

Maye Musk, la mère de l’excentrique magnat Elon Musk, photographiée avec l’OPPO Find X6 Pro entre ses mains.

OPPO nous a déjà fait beaucoup de nouvelles depuis la présentation de ses nouveaux flagships en mars. Après l’arrivée de l’OPPO Find X6 Pro de qualité supérieure, le fabricant basé à Dongguan a annoncé la fermeture de sa division de processeurs, puis une nouvelle beaucoup plus positive, à savoir les 11 smartphones pour lesquels ils préparent déjà la dose d’Android 14 avant la fin de cette année 2023.

Cependant, ce que nous vous apportons aujourd’hui n’a guère de rapport avec l’avenir d’OPPO et sa gamme de téléphones Android. La curiosité de la semaine est signée par le fabricant chinois et Maye Haldeman, un mannequin et nutritionniste canado-sud-africain de 75 ans qui est le protagoniste de la nouvelle campagne publicitaire du navire amiral de la marque, le Find X6 Pro.

Jusqu’ici, il n’y aurait rien de nouveau, si ce n’était que Haldeman est en réalité plus connue sous son nom de famille de mariage, Musk, car cette femme n’est autre que la mère de l’excentrique magnat propriétaire de Tesla et SpaceX, Elon Musk lui-même.

Maye Haldeman, ou plus connue sous le nom de Maye Musk, est la nouvelle ambassadrice mondiale d’OPPO et l’image de leur navire amiral, l’OPPO Find X6 Pro.

Ainsi, comme nous l’ont raconté nos amis de GizmoChina, il est déjà officiel qu’OPPO et la mère d’Elon Musk ont signé un accord pour que Maye Musk devienne l’ambassadrice mondiale de la marque chinoise, en plus d’être l’image de l’OPPO Find X6 Pro dans les spots publicitaires et les événements de promotion.

Pour l’instant, la seule image que nous avons de Maye Musk dans son nouveau travail avec OPPO est celle qui illustre l’article, car l’annonce n’a pas encore été diffusée sur le marché. Cependant, certaines sources indiquent que Maye Musk apparaîtra en tenant un avion jouet et en parlant de son enfance, mettant l’accent sur ses aventures et sur la manière dont ses trois enfants ont hérité de sa persévérance.

Comment OPPO a pu conclure un accord avec la mère inaccessible d’Elon Musk, déjà une icône en soi dans le monde de la mode, est un mystère que nous aimerions résoudre dès que nous pourrons parler à un représentant de la marque.

Nous ne savons pas comment OPPO a réussi à recruter un personnage aussi important et inaccessible que la mère d’Elon Musk pour devenir son image de marque à l’échelle mondiale, car Maye était déjà une icône en soi avec une brillante carrière de mannequin au cours des 5 dernières décennies, en plus de sa formation en tant que nutritionniste et diététicienne.

Nous espérons qu’à l’avenir, ils nous donneront des détails sur la façon dont cette relation s’est développée, mais pour l’instant, cette collaboration curieuse dont OPPO va sans aucun doute bénéficier en termes de retombées médiatiques et de notoriété internationale, surtout aux États-Unis.

