Tu as encore le temps d’acheter le roi du milieu de gamme le moins cher: 12 Go de RAM, 512 Go et une charge de 100W

Il y a seulement quelques jours, le realme 11 Pro+ 5G est arrivé sur le marché pour devenir directement le roi du milieu de gamme-premium. Nous avons eu l’occasion de l’analyser et il est tout simplement exceptionnel. De plus, vous pouvez l’acheter moins cher grâce à une offre de lancement qui est sur le point de se terminer. Le prix de vente recommandé du realme 11 Pro+ 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire est de 519 euros, mais maintenant il peut être le vôtre pour seulement 469 euros sur Amazon.

C’est une excellente opportunité d’acheter ce excellent realme 11 Pro+ 5G pour 50 euros de moins, bien que vous devez garder à l’esprit que cette promotion se termine le 30 juin. Par conséquent, vous n’avez que quelques jours pour en profiter. Notez que vous pouvez également l’acheter sur PcComponentes pour 469 euros, l’offre est disponible dans plusieurs stores en ligne.

Lors de l’analyse du realme 11 Pro+ 5G, nous avons découvert qu’il a un design exquis, des performances brutales, un écran de qualité, un bon appareil photo principal et une bonne autonomie avec une charge rapide de 100W. En bref, il vous assure une expérience de qualité dans tous les domaines, c’est pourquoi c’est un achat si judicieux si vous recherchez un smartphone avancé pour de nombreuses années.

realme 11 Pro+ 5G : le roi du milieu de gamme-premium

Le realme 11 Pro+ 5G a tellement de points forts que nous ne savons pas très bien par où commencer. Parlons d’abord de ce que nous voyons en le sortant de la boîte, son design. Nous vous recommandons de l’acheter dans le modèle Sunrise Beige, avec un dos en cuir végétalien qui offre une expérience plus premium, en plus d’être plus original et attrayant. Dans tous les cas, vous profiterez d’un smartphone fin, léger et confortable dans une utilisation quotidienne.

Le devant est occupé par un écran courbé de technologie AMOLED qui brille par sa qualité excellente. C’est l’un des meilleurs écrans que vous pouvez acheter dans cette gamme de prix, tant pour sa netteté que pour sa reproduction des couleurs et sa fluidité. Sous cet écran se trouve le lecteur d’empreintes digitales qui, selon nos tests, fonctionne avec une grande précision et rapidité.

Sous le châssis fonctionne le MediaTek Dimensity 7020, un processeur très puissant qui se charge de fournir de bonnes performances peu importe l’application que vous souhaitez exécuter. Oui, avec ce realme 11 Pro+ 5G, vous pourrez également jouer aux jeux avec les meilleurs graphismes du moment et éditer des vidéos sans vous soucier de l’exigence des tâches. Attention, le modèle que nous vous recommandons a 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, c’est l’une des configurations les plus avancées que nous trouvons dans cette gamme.

L’achat du realme 11 Pro+ 5G est également excellent pour la très bonne qualité de son appareil photo arrière de 200 mégapixels. En réalité, avec cette lentille, vous pouvez obtenir des photos dignes de téléphones beaucoup plus chers pour leur netteté, leur reproduction fidèle des couleurs et leur large plage dynamique. De plus, avec cet appareil photo, vous pouvez enregistrer des vidéos en résolution 4K. La caméra frontale de 32 mégapixels est également de grande qualité, avec laquelle vous pouvez prendre de très bons selfies.

Vous devez également savoir que ce smartphone obtient une bonne note en autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh qui tient facilement jusqu’à la fin de la journée avec de l’énergie restante. Le plus impressionnant est qu’il prend en charge la charge rapide de 100W, vous pouvez donc le charger complètement en moins d’une demi-heure. Contrairement à d’autres fabricants, realme inclut effectivement le chargeur 100W dans la boîte.

Il y a d’autres détails très importants dans l’expérience avec ce realme 11 Pro+ 5G, comme le système d’exploitation realme UI 4.0 basé sur Android 13, la grande qualité du retour haptique, les deux bons haut-parleurs et la connectivité 5G. C’est un téléphone exceptionnel, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter pour 469 euros sur Amazon ou sur PcComponentes avant qu’il ne revienne à son prix d’origine.

