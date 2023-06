Divertissez-vous tout en cuisinant avec le Smart Kitchen TV de Sylvox

Les produits intelligents ont déjà pris le contrôle de nos vies dans tous les aspects. Et avoir une smart TV dans votre maison ne se limite plus à celle du salon classique. Parce que la commodité et le confort augmentent vraiment avec l’accès à la télévision intelligente dans d’autres versions également. Les téléviseurs de chambre ne sont que la prochaine étape dans l’évolution de la maison intelligente, mais pourquoi s’arrêter là ? Alors que diriez-vous de préparer votre cuisine pour la vie intelligente avec le Smart Kitchen TV de Sylvax ?

Les experts de la marque Sylvox ont vraiment la solution pour tout et partout côté TV. Et dans leur portefeuille, vous pouvez trouver de nombreux modèles pour différents scénarios. Des patios extérieurs, des piscines aux salles de bains. Ou peut-être même pour rester sur la route avec les modèles RV TV. En comparaison avec tout ce qui précède, un téléviseur de cuisine intelligent semble presque assez conservateur. Mais bien sûr, Sylvox a également des fonctionnalités et des avantages spéciaux à l’esprit pour celui-ci.

Faites pivoter le téléviseur sous tous les angles

Pour commencer, ce téléviseur Sylvox Smart Kitchen est un modèle à rabat avec des options de rotation assez soignées. Vous pouvez l’installer sous l’armoire, sous le toit ou même à l’intérieur de l’armoire, puis rabattre simplement l’écran comme vous le souhaitez. Avec un angle de rabat de 90° et une rotation de l’écran à 360°, vous pouvez toujours vous assurer que vous le regarderez directement. Après tout, pendant que vous cuisinez, vous changez assez souvent de position dans la cuisine, vous avez donc besoin de flexibilité. Les touches tactiles sont une autre belle touche des fabricants, jeu de mots. Et le boîtier entièrement métallique et le profil ultra-mince ne peuvent pas faire de mal non plus.

Avoir une smart TV dans la cuisine peut être très bénéfique, car vous pouvez par exemple utiliser la fonction Timer Alarm Clock sur grand écran. Ou utilisez simplement les fonctionnalités intelligentes et regardez peut-être vos blogueurs culinaires préférés et vérifiez directement leurs recettes. Téléchargez éventuellement des applications alimentaires particulières grâce au système Android intégré avec l’application Play Store. Et vous pouvez même diffuser assez facilement du contenu à partir d’appareils Android ou Apple OS, de sorte que vos téléphones peuvent également devenir rapidement utiles pour votre téléviseur.

Caractéristiques solides tout autour

L’écran lui-même est un écran de 15,6 pouces avec LED à matrice active et de grands angles de vision de 178°/178°. Même avec la taille réduite du téléviseur, ils ne compromettent pas la qualité de visionnage, vous bénéficiez donc de l’expérience FullHD. Et grâce aux haut-parleurs 2x3W, il peut également gérer certains sons de base. Le téléviseur est également doté d’un design étanche, ce qui est toujours très pratique dans l’environnement de la cuisine. Et les températures de fonctionnement sont assez généreusement fixées à -4 ° F ou 113 ° F.

Sylvox Smart Kitchen TV est également entièrement équipé d’une connectivité appropriée. Nous obtenons donc le Wi-Fi double bande 2.4 + 5G et le Bluetooth 5.0. La télécommande pratique apporte également à la table des commandes vocales et une connexion infrarouge/Bluetooth au téléviseur lui-même. Le prise en charge de HbbTV est également une donnée et vous pouvez facilement connecter votre antenne TV au port arrière. Le processeur quadricœur, le GPU 50WMaliG31MP2, 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage devraient également être en mesure de gérer les demandes solides des utilisateurs.

Promo juteuse à venir bientôt…

Et qu’en est-il du prix de ce modèle de TV SYLVOX ? Le prix de base est actuellement réduit à seulement 499 $, mais il s’améliorera très bientôt. Parce que les ventes promotionnelles de mi-année commenceront bientôt le 9 juillet et jusqu’au 15 juillet, vous pourrez obtenir la télévision pour seulement 399 $. Solide hein ? Avec 1 an de garantie produit avec retour gratuit et livraison gratuite US/CA/UK/EU, SYLVOX TV s’assure également de la satisfaction de ses clients. Si vous seriez intéressé par d’autres modèles de la marque, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil sur leur site Web pour plus d’informations.

