Apple publie iOS 16.6 Beta 4 et iPadOS 16.6 Beta 4

La quatrième version bêta d’iOS 16.6 et d’iPadOS 16.6 est désormais disponible pour les iPhones et les iPads. Après avoir publié la deuxième version bêta d’iOS 17 la semaine dernière, Apple a introduit aujourd’hui une nouvelle version bêta d’iOS 16.6. Bien qu’Apple teste actuellement iOS 16.6 en même temps qu’iOS 17, il ne faut pas s’attendre à des changements significatifs dans les phases finales de la version bêta d’iOS 16. Cependant, les utilisateurs peuvent s’attendre à quelques corrections et changements mineurs. Découvrez plus en détail la nouvelle mise à jour iOS 16.6 Beta 4.

Apple continuera à tester les versions bêta d’iOS 16 pour les prochaines versions d’iOS 16. On s’attend à ce que la majorité des utilisateurs veuillent passer à la version bêta d’iOS 17 une fois qu’elle sera considérée comme stable. Cependant, pour l’instant, je ne recommanderais pas de passer à la version bêta d’iOS 17 en raison des risques de bugs majeurs. Si vous utilisez actuellement la version bêta d’iOS 16.6, vous pouvez continuer à utiliser cette nouvelle version bêta.

Outre iOS 16.6 Beta 4 et iPadOS 16.6 Beta 4, Apple a également publié watchOS 9.6 Beta 4, macOS Ventura 13.5 Beta 4, tvOS 16.6 Beta 4, macOS Monterey 12.6.8 RC4 et macOS Big Sur 11.7.9 RC 4. iOS 16.6 Beta 4 et iPadOS 16.6 Beta 4 portent tous deux le numéro de build 20G5058d. Il s’agit dans les deux cas de petites mises à jour.

La mise à jour iOS 16.6 Beta 4 n’apporte pas beaucoup de changements, du moins en première impression. Vous pouvez vous attendre à des corrections de bugs et à des améliorations de performances. Nous listerons les changements ci-dessous dès que nous les aurons trouvés.

L’iOS 16.6 Beta 4 et l’iPadOS 16.6 Beta 4 sont actuellement disponibles pour les développeurs. Mais bientôt, elles seront également disponibles pour les bêta-testeurs publics. Si vous êtes sur une version bêta d’iOS 16.6, vous recevrez la quatrième bêta sur votre iPhone. Il en va de même pour l’iPad. Pour vérifier manuellement si la mise à jour est disponible, allez dans Réglages > ; Général > ; Mise à jour du logiciel.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.