Voici Meta Quest+, le service d’abonnement dédié aux jeux de réalité virtuelle de Meta

Beaucoup d’entre vous le sauront déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, ne vous inquiétez pas car nous sommes là pour vous éclairer davantage sur cette nouvelle et surprenante annonce de Meta, la société de Mark Zuckerberg. En particulier, nous vous parlons de la récente annonce d’un nouveau service d’abonnement de jeux vidéo, dédié aux jeux de réalité virtuelle de la société responsable de Facebook ou Instagram, entre autres.

Exactement, nous parlons de Meta Quest+, le nouveau service d’abonnement de Meta, qui a déjà révélé les premiers détails de son fonctionnement sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro, mais qui arrivera également sur Meta Quest 3 lorsque ces nouveaux casques de réalité virtuelle seront disponibles. Cela dit, examinons maintenant les détails de ce nouveau service et ce que nous pouvons en attendre.

A propos de Meta Quest+, il convient de mentionner qu’il s’agit d’un nouveau service d’abonnement payant, qui permet à ses abonnés d’accéder à des jeux de réalité virtuelle disponibles sur les plates-formes mentionnées précédemment de la société Facebook. De plus, il convient de mentionner que ce nouveau service coûtera 8,99 euros par mois, tandis que l’abonnement annuel sera de 69,99 euros. Comme vous pouvez le constater, ce sont des prix assez abordables et accessibles à tous les budgets, contrairement aux appareils de réalité virtuelle, du moins pour la plupart (les Meta Quest 2 sont un peu moins chères, c’est vrai).

D’autre part, il convient de mentionner que, que vous décidiez de payer le service chaque mois ou chaque année, les utilisateurs recevront deux nouveaux jeux chaque mois et tous ces jeux sont des propositions d’une valeur allant jusqu’à 60 euros. De plus, en tant qu’incitation pour les futurs abonnés, il a été annoncé dans l’annonce de Zuckerberg que tous ceux qui s’abonneront avant le 31 juillet ne paieront que 1 euro pour le premier mois, ce qui n’est pas mal du tout si vous voulez au moins l’essayer. En juillet également, si vous vous êtes déjà abonné, vous aurez accès au jeu de tir Pistol Whip de Cloudhead Games ainsi qu’à l’arcade Pixel Ripped 1995, de ARVORE Inmersive Experiences.

Faites attention, car ce ne sont pas les seuls titres que nous savons qui arriveront sur le service Meta, car il a également été révélé que Meta Quest+ recevra en août des jeux tels que Walkabout Mini Golf, de la société Mighty Coconut, et Mothergunship: Forge, de Terrible Posture Games. Enfin, voici ce qui est indiqué dans la description officielle de Meta Quest+:

« Que vous soyez un joueur expérimenté de réalité virtuelle ou que vous découvriez ce médium, il peut être difficile de savoir par où commencer lorsque vous explorez le catalogue de Meta Quest. Heureusement, nous combinons la sélection et la commodité pour rendre les choses un peu plus faciles. Vous pouvez maintenant chercher moins et jouer plus avec Meta Quest+, votre nouveau service d’abonnement de réalité virtuelle. Vous pourrez conserver chaque titre tant que vous serez abonné à Meta Quest+, ce qui augmente sa valeur au fil du temps. Et vous pouvez annuler à tout moment pour profiter d’une flexibilité maximale. Et mieux encore, si vous réadhérez ultérieurement, vous aurez à nouveau accès à tous les titres de votre période d’abonnement initial payant ».