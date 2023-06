Les 95% des utilisateurs du réseau social In Real Life étaient « fake ».

Le réseau social IRL fermera ses portes après avoir découvert que la plupart de ses utilisateurs étaient faux.

Le logo du réseau social IRL, qui s’est révélé être une fraude remplie d’utilisateurs faux

Il n’y a pas si longtemps, le réseau social IRL était l’une des plateformes préférées des utilisateurs de la génération Z, aux côtés d’autres comme BeReal, au point d’avoir levé plusieurs tours de financement et d’être valorisée à plus de 1,170 milliards de dollars. Maintenant, il est sur le point de fermer ses portes.

Ironiquement, la grande majorité des utilisateurs d’IRL n’existaient même pas. C’est ce qu’a révélé une enquête publiée par The Information, où ils affirment que près de 94% des utilisateurs d’IRL étaient faux.

Le PDG affirmait qu’IRL comptait 20 millions d’utilisateurs actifs par mois. Maintenant, nous savons que 95% étaient faux

IRL était un réseau social qui offrait un « calendrier social » aux utilisateurs, où la communauté pouvait ajouter des événements, à la fois présentiels et virtuels, provenant de plates-formes telles que Live Nation, TikTok, Twitch ou YouTube, afin de rencontrer d’autres personnes ayant les mêmes intérêts et de discuter avec elles grâce à un service de messagerie intégré.

Et je dis « était », car dans très peu de temps, IRL cessera de fonctionner. Ainsi l’indique la propre entreprise dans une communication en bas de sa page web officielle. De plus, les applications IRL pour Android et iOS ont déjà été retirées de Google Play et de l’App Store respectivement.

Une des raisons du déclin d’IRL semble être sa stratégie de falsification du nombre d’utilisateurs. Selon l’enquête interne menée par le conseil d’administration de l’entreprise, 95% des 20 millions étaient « automatisés » ou « venaient de bots ».

Récemment, l’entreprise a licencié 25% de ses employés, mais son PDG, Abraham Shafi, a assuré à ceux qui restaient que IRL « avait assez d’argent » et a même comparé sa plateforme à WhatsApp, qui a atteint 450 millions d’utilisateurs avec une équipe de seulement 55 personnes.

Il n’est donc pas étonnant qu’il y a quelques mois, le conseil d’administration ait décidé de remplacer Shafi et de choisir un nouveau PDG. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait et cela n’a même pas suffi à sauver IRL. Maintenant, l’entreprise assure qu’elle restituera le capital aux actionnaires qui ont autrefois parié sur son potentiel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :