Voici les 5 jeux gratuits qui arrivent sur Apple Arcade en juillet : Stardew Valley en réalité partie.

Comme bonne fin de mois, nous recevons les nouveautés de tous les services d’abonnement liés aux jeux vidéo. C’est-à-dire, les titres qui arrivent à ces services et ceux qui sortent sont annoncés. Dans ce cas, nous ne nous écartons pas trop du marché des jeux mobiles, car il est temps de parler du service dédié aux jeux Apple, ou ce qui revient au même, Apple Arcade, qui a déjà annoncé quelles seront les nouvelles additions à son catalogue.

Plus précisément, il a été annoncé qu’Apple Arcade recevra 5 nouveaux jeux en juillet sans frais supplémentaires. Parmi ces jeux, nous pouvons en souligner deux par-dessus les autres, car le service de jeux de Cupertino va proposer l’un des jeux indépendants les plus reconnus et applaudis de ces dernières années, ainsi que l’une des propositions les plus abouties dans les jeux roguelike de cartes. Voyons maintenant quels jeux sont-ce.

Apple Arcade recevra ces 5 jeux gratuits en juillet

Comme certains médias l’ont déjà rapporté, le service d’Apple recevra ces 5 nouveaux jeux au fur et à mesure que le mois de juillet avance, nous indiquerons donc les dates exactes auxquelles ces nouvelles additions arriveront à Apple Arcade. Avant de détailler toutes les propositions et leurs dates d’arrivée, il convient de mentionner que parmi tous ces jeux, il faut souligner l’ajout de Stardew Valley et Slay the Spire.

Cela dit, voici tous les jeux qui arriveront en juillet 2023 à Apple Arcade : Pour commencer, nous avons le roguelike de cartes déjà mentionné, Slay the Spire, qui arrivera le 7 juillet, le même jour que fera également ses débuts dans le service LEGO Duplo World. De plus, le 14 juillet, nous aurons l’arrivée de Ridiculous Fishing EX, tandis que le 21 du mois prochain arrivera le jeu acclamé de gestion de fermes, Stardew Valley. Enfin, le 28 juillet de cette année, Hello Kitty Island Adventure atterrira sur Apple Arcade.

Ce sont les 5 jeux qui arrivent gratuitement à Apple Arcade au cours du mois prochain. Sans aucun doute, ce n’est pas du tout une mauvaise sélection de jeux pour le service d’Apple, qui compte déjà de grandes propositions comme le cas de Fantasian, le dernier grand projet de Hironobu Sakaguchi, créateur de la saga Final Fantasy.

