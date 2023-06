Avec cette astuce, votre ventilateur Xiaomi refroidira encore plus et pour moins d’argent qu’un climatiseur.

Nous sommes au milieu de la première vague de chaleur de l’été 2023 – heureusement, nous commençons déjà à en sortir dans certaines régions – mais l’ombre d’autres vagues à venir jusqu’à la fin officielle de l’été dans 3 mois plane toujours au-dessus de nos têtes. Votre air a explosé ou vous cherchez un remède moins coûteux ? Jetez un coup d’œil à cette combinaison d’appareils pour un effet de refroidissement similaire.

Un climatiseur est un équipement complexe composé de divers éléments, tels que des compresseurs, des condenseurs, des évaporateurs, des filtres, etc., qui, grâce à un gaz réfrigérant, transforme l’air ambiant en air froid. Un humidificateur et un ventilateur ne peuvent pas faire cela, mais combinés ensemble, ils peuvent générer une sensation de refroidissement similaire et beaucoup moins chère.

Sans être des climatiseurs, ces deux produits Xiaomi feront l’affaire pour 130 €.

Un ventilateur, contrairement à un climatiseur, est un appareil qui génère un courant d’air pour procurer une sensation de fraîcheur. Le problème est que dans une pièce chaude, quelle que soit la puissance du ventilateur, il arrive un moment où l’air recyclé n’est plus aussi frais, alors que le climatiseur refroidit l’air chaud.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 – Ventilateur de sol ou de table, brise fraîche, hauteur réglable, débit d’air puissant, mode veille, blanc (version EN + 3 ans de garantie)

Xiaomi Smart Humidifier 2 – Capacité du réservoir de 4,5 l, libère jusqu’à 350 ml de vapeur par heure, mode automatique, contrôle de l’humidité par simple pression, blanc (version EN + 3 ans de garantie)

Mais que se passe-t-il lorsque vous vous trouvez devant un ventilateur et que quelqu’un vaporise de l’eau chaude juste devant lui ? La sensation de fraîcheur augmente, tout comme lorsque vous sortez de la douche encore humide et que vous vous trouvez devant un ventilateur. C’est exactement ce que nous pouvons faire avec quelques appareils faits maison, tels qu’un ventilateur et un humidificateur.

Ventilateur + humidificateur = fraîcheur

D’une part, nous avons un humidificateur comme le Xiaomi Smart Humidifier 2, qui utilise la technologie de stérilisation ultraviolette UV-C pour tuer les bactéries et libère ensuite de la vapeur purifiée pour nettoyer l’environnement. En remplissant simplement son réservoir d’eau, l’appareil libère jusqu’à 350 ml de gouttelettes d’eau ultrafines par heure pour prévenir la sécheresse à l’intérieur grâce au grand réservoir de 4,5 litres qui lui permet de fonctionner en continu jusqu’à 32 heures sans remplissage.

Et c’est là sa mission : maintenir l’humidité dans l’environnement au moyen d’un distributeur de vapeur à double rotation qui pivote à 360º pour couvrir toute la pièce. Un distributeur qui émet de temps en temps un nuage d’eau vaporisée.

Un climatiseur fait maison pour s’en sortir

Et si nous ajoutons à cet environnement humidifié le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ou Fan 2 Lite, les ventilateurs de la marque dont le design 2-en-1 permet de les placer debout dans une pièce ou sur une surface – une table, une étagère, etc – nous avons une bonne combinaison pour le refroidissement. Surtout que l’été vient de commencer et que si l’on veut installer un nouveau climatiseur, le temps d’attente dans certains stores est de plus d’un mois.

Bien sûr, cette astuce n’est que cela, un patch temporaire pour réduire la température d’une pièce de quelques degrés, générant une sensation de fraîcheur mais sans créer le même air froid qu’un climatiseur. Mais une astuce utile si votre climatisation vient de tomber en panne, ou si vous attendez qu’elle soit installée. Car avec ces températures folles, tout ce qui augmente la fraîcheur est le bienvenu.

