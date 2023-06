Redmi Watch 3 Active : une montre connectée abordable avec grand écran, appels via Bluetooth et autonomie plus que suffisante.

Le Redmi Watch 3 Active est doté d’un écran LCD de 1,83 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 450 nits, résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM et promet une autonomie allant jusqu’à 12 jours d’utilisation.

Le nouveau Redmi Watch 3 Active avec ses quatre bracelets disponibles

En plus des smartphones et des tablettes, les autres produits les plus populaires de Xiaomi sont ses wearables, où se distinguent notammentses bracelets de sport comme le récent Smart Band 8 et ses montres intelligentes. Parmi leur catalogue de montres intelligentes, les moins chères sont celles de la marque Redmi et ainsi, après avoir lancé le Redmi Watch 3 il y a quelques mois, le géant chinois vient de présenterune nouvelle montre intelligente plus modeste et bon marché qui est destinée à devenir l’un des best-sellers de l’année.

Xiaomi vient de présenter mondialement la Redmi Watch 3 Active, une smartwatch bon marché dotéed’un grand écran, d’appels via Bluetooth et d’une longue durée de vie de la batterie.

Redmi Watch 3 Active: toutes les informations

Redmi Watch 3 Active Caractéristiques Dimensions 46,94 x 38,88 x 10,94 mm

37 grammes Bracelet Interchangeable, en TPU (noir) ou en silicone (silicone), taille entre 135-200 millimètres Écran Écran LCD de 1,83 pouces, résolution de 240×280 pixels, luminosité jusqu’à 450 nits, verre avec revêtement anti-empreintes Compatibilité Android 6.0 et versions ultérieures ; iOS 12 et versions ultérieures Capteurs Accéléromètre

capteur de fréquence cardiaque

saturation d’oxygène dans le sang

surveillance du sommeil et du cycle menstruel Batterie 289 mAh

Autonomie allant jusqu’à 12 jours

Charge magnétique Autres Microphone, haut-parleur, résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression, Bluetooth 5.3

En termes de design, la Redmi Watch 3 Active est presque identique à son grand frère, une Redmi Watch 3 que nous avons déjà examinée en détail, et elle mise à nouveau sur un boîtier rectangulaire avec le bouton de fonction situé sur le côté droit.

En ce qui concerne ses performances, la Redmi Watch 3 Active est équipée d’un écran plus grand que celui du modèle supérieur, 1,83 pouces contre 1,75 pouces pour la Redmi Watch 3, mais elle perd également en qualité, car elle opte pour un écran LCD au lieu d’un écran AMOLED et a une résolution inférieure, 240×280 pixels contre 390 x 450 pixels et une luminosité inférieure, 480 nits contre 600 nits de luminosité maximale de la Redmi Watch 3.

Une autre des principales lacunes de la Redmi Watch 3 Active est qu’elle n’intègre pas de puce GPS, ce qui vous obligera à utiliser le GPS de votre téléphone pour enregistrer les entraînements que vous effectuez en extérieur. À cet égard, vous devez savoir que cette nouvelle montre intelligente bon marché continue de proposerplus de 100 activités sportives que vous pouvez surveiller.

Heureusement, la Redmi Watch 3 Active a hérité de deux caractéristiques clés de son grand frère : les appels Bluetooth et l’autonomie. Ainsi, cette nouvelle smartwatch bon marché est équipéed’un microphone et d’un haut-parleur à l’arrière grâce auxquels vous pourrez répondre aux appels via Bluetooth et est équipée d’une batterie de 289 mAh qui prometjusqu’à 12 jours de batterie en utilisation normale et jusqu’à 8 jours d’autonomie en utilisation intensive.

De plus, la Redmi Watch 3 Active dispose également d’unerésistance à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression et d’un système de détection de la saturation en oxygène dans le sang, de surveillance cardiaque 24 heures sur 24 et de suivi du sommeil et du cycle menstruel.

Enfin, la Redmi Watch 3 Active proposeplus de 200 cadrans gratuits grâce auxquels vous pourrez personnaliser la montre à votre goût.

Redmi Watch 3 Active : disponibilité et prix

La Redmi Watch 3 Active a déjà été annoncée sur le site officiel de Xiaomi à l’échelle mondiale, mais nous ne connaissons pas encoresa date de sortie sur le marché ni son prix.

Cependant, si l’on considère que le modèle supérieur coûte environ 100 euros et que cette montre a été lancée en Chine pour environ 52 euros, il serait logique que cette version plus contenue soit commercialisée en France pourun prix d’environ 60 à 70 euros.

