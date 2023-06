Ce simple geste peut réduire considérablement le risque de piratage de votre Xiaomi. Il est recommandé par la principale agence de sécurité nationale au monde.

Le monde est divisé en deux catégories de personnes : celles qui éteignent leur téléphone et celles qui ne l’éteignent jamais. Êtes-vous de la première catégorie ou de la seconde ? Car si vous ne l’éteignez jamais ou si vous ne le redémarrez même pas, la NSA affirme que vous êtes plus exposé au risque de piratage de votre smartphone.

C’est vrai, il y a des gens qui n’éteignent jamais leur téléphone. Et c’est une mauvaise chose, car il est bon de redémarrer un appareil électronique, et encore plus de l’éteindre pendant quelques heures pour laisser reposer le circuit imprimé, la batterie et l’écran. Aujourd’hui, c’est le Premier ministre australien qui vous encourage à le faire, secondé par des experts de la NSA américaine.

La sécurité américaine NSA et l’Australie vous demandent de redémarrer votre téléphone avant de dormir

La NSA, ou National Security Agency, est l’une des agences de renseignement du ministère américain de la défense, avec le FBI et la CIA. Dans le cadre de son champ d’action national, la NSA protège les réseaux de communication et les systèmes d’information des États-Unis. L’une de ses missions consiste à surveiller, collecter et traiter des données et des informations au niveau mondial à des fins de renseignement et de contre-espionnage national et étranger.

La même agence qui poursuivait Will Smith dans le film Public Enemy. fait la une de l’actualité aujourd’hui, tout comme Anthony Albanese, le premier ministre australien. Comme rapporte La GuardiaSuite à l’annonce de la création d’un coordinateur national de la cybersécurité en Australie, le ministre a fait la déclaration suivante :

« Nous avons tous une responsabilité. Des choses simples, éteindre son téléphone tous les soirs pendant cinq minutes. Pour les personnes qui nous regardent, faites-le toutes les 24 heures, pendant que vous vous brossez les dents ou quoi que ce soit d’autre ».

Le redémarrage/arrêt fonctionne-t-il vraiment ?

Ce conseil a été repris par la NSA, qui recommande généralement d’éteindre régulièrement votre smartphone pour réduire le risque de cyberattaque, à une fréquence d’au moins deux fois par semaine. Priyadarsi Nanda, expert en cybersécurité, va dans le même sens : redémarrer son téléphone une fois par jour réduit considérablement le risque de piratage.

Mais ce principe repose-t-il sur une base solide ? Selon rapporte le média français NumeramaLa NSA souligne que cela réduit le risque de deux attaques différentes :

L’hameçonnage ciblé, qui nécessite l’installation d’une application malveillante.

Les vulnérabilités de type « zero-click exploit », qui ne nécessitent pas d’interaction de l’utilisateur pour être activées.

Mieux vaut éteindre le téléphone que le redémarrer

Même si vous ne redémarrez pas votre téléphone, force est de constater que les appareils d’aujourd’hui ont tendance à se redémarrer eux-mêmes à chaque fois qu’ils installent des correctifs de sécurité et des mises à jour mensuelles. Conçus pour durer des mois sans que vous ayez à les éteindre et sans qu’aucune erreur ne se produise, un redémarrage les aide à optimiser le système et les applications.

Nous vous recommandons d’éteindre votre téléphone pendant quelques heures chaque semaine. Outre le repos des composants physiques du terminal, lorsque vous éteignez le smartphone, vous videz la mémoire Ram, désactivez les programmes et ceux-ci sont redémarrés à partir de zéro, de sorte qu’une erreur d’application ou le système d’exploitation lui-même peut être résolu avec ce simple geste. D’ailleurs, nous vous expliquons ci-dessous comment programmer un redémarrage sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO pour que MIUI le fasse à votre place :

Pour ne pas avoir à se souvenir de redémarrer, nous pouvons programmer le redémarrage sans avoir à faire quoi que ce soit.

Allez dans les paramètres de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi. Dans Paramètres, recherchez la section Batterie. Vous obtiendrez l’écran principal qui vous montrera des éléments tels que l’économiseur de batterie, les options de chargement, etc. Ce qui nous intéresse, c’est l’option Planification activée/désactivée. Configurez-le à votre convenance en choisissant l’heure à laquelle vous souhaitez que le mobile s’éteigne, l’heure à laquelle vous souhaitez qu’il s’allume et la fréquence de cette opération : une fois par jour, tous les jours, les jours de la semaine, etc.

Via | Numerama

