Ces 10 téléphones Xiaomi ne recevront plus de mises à jour de MIUI.

Le Redmi Note 9 est l’un des terminaux de Xiaomi qui ne bénéficieront plus de support officiel

Il y a quelques jours, nous avons révélé quels seront les smartphones Xiaomi qui recevront MIUI 15, la nouvelle version du système d’exploitation pour mobiles de la marque chinoise. Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’autre face de la pièce, car le géant chinois vient de mettre à jour la liste des appareils dont la période de support officiel se termine.

Ainsi, Xiaomi a récemment mis à jour son site officiel des mises à jour de sécurité en incluant 10 nouveaux terminaux des marques Redmi et POCO dans la liste EOS (Fin de support), qui regroupe les terminaux qui ne recevront plus de mises à jour ni de MIUI ni d’Android.

Il n’y aura plus de mises à jour de MIUI ni de correctifs de sécurité pour ces smartphones Redmi et POCO

Au total, 10 terminaux des marques Redmi et POCO ont été abandonnés par la marque depuis le 25 juin dernier, ce qui indique que ces appareils ne recevront ni de nouvelles versions de MIUI ni de mises à jour de sécurité.

Les dix téléphones de la marque chinoise qui ne seront plus mis à jour sont les suivants :

Redmi 10X (Chine)

Redmi 10X 4G (Chine)

Redmi 10X Pro (Chine)

Redmi Note 9 (Global)

Redmi Note 9 (Europe)

Redmi Note 9 (Inde)

Redmi 9 (Chine)

Redmi 9A (Global)

Redmi K30i 5G (Chine)

POCO F2 Pro (Global)

Tous les smartphones de cette liste ont plus de deux ans et vous pouvez trouver à la fois des modèles exclusifs de la Chine et d’autres qui ont été un succès mondial comme le Redmi Note 9, un terminal qui vient d’être récemment mis à jour vers MIUI 14 avec Android 12.

Étant donné que ces téléphones ne recevront plus de correctifs de sécurité, si vous en possédez un, vous devriez envisager de le remplacer par un nouveau qui bénéficie du support de l’entreprise ou bien débloquer le bootloader de l’appareil et installer une récupération personnalisée pour y ajouter l’une des ROM personnalisées disponibles pour votre terminal, que vous pourrez trouver sur des forums comme XDA Developers ou HTC Mania.

