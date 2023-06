Les Apple AirTag baissent de prix, ne laissez pas passer cette occasion et gardez vos objets sous contrôle cet été

Vous ne manquerez rien cet été si vous profitez de cette excellente offre sur les Apple AirTag, les trackers de la société de la pomme.

Obtenez un AirTag Apple à prix abordable grâce à cette offre

Si vous êtes constamment à la recherche de vos clés, de votre portefeuille ou même de votre animal de compagnie, nous avons une nouvelle qui égayera votre journée : Amazon a réduit le prix des Apple AirTag de 39 euros à 32,99 euros. Oui, vous avez bien lu, vous pouvez maintenant obtenir ce petit mais puissant tracker à un prix beaucoup plus abordable.

Pourquoi devriez-vous avoir un AirTag ?

L’Apple AirTag est un dispositif de suivi qui utilise la technologie de localisation d’Apple pour vous aider à retrouver vos objets perdus depuis l’application Find My iPhone. Ce petit gadget élégant peut être attaché à vos biens pour les localiser à travers l’application « Find My » d’Apple, disponible sur tous les appareils iOS.

Ce dispositif rond et compact, de la taille d’une pièce de monnaie, offre une précision étonnante grâce à la technologie Ultra Wideband, qui fournit une localisation précise lorsque vous êtes près de l’objet perdu, permettant à votre iPhone de tracer la route jusqu’à cet objet. De plus, si vous n’êtes pas à proximité, pas de problème, car les AirTag utilisent le réseau mondial d’appareils Apple pour vous aider à retrouver vos objets, même s’ils se trouvent à l’autre bout du monde. Cela indique que les iPhones à proximité vous aideront à savoir où se trouvent vos objets.

Mais le plus important est que ce dispositif est incroyablement facile à utiliser. Il vous suffit de connecter l’AirTag à l’application Find My sur votre appareil Apple (comme vous connecteriez les AirPods à l’iPhone) et il sera prêt à commencer à suivre ce dont vous avez besoin. De plus, l’AirTag dispose d’une batterie à longue durée de vie contrôlée par l’utilisateur, qui peut être facilement remplacée.

En résumé, si vous recherchez une solution efficace et efficace pour suivre vos objets les plus précieux, les Apple AirTags sont votre meilleur choix. Et maintenant, grâce à l’offre d’Amazon, vous pouvez les obtenir à un prix beaucoup plus abordable.

