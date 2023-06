Nouveau LG XBOOM XL7, une enceinte massive avec des roues, des lumières et une batterie pour 20 heures.

LG a lancé sa nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth de grande taille, les LG XBOOM XL7S.

LG XBOOM XL7S

Que LG ne fabrique plus de smartphones n’indique pas qu’ils ont abandonné l’électronique grand public. Au contraire, ils ont lancé de superbes téléviseurs OLED cette année même, ainsi que d’autres appareils qui valent vraiment le coup, comme le LG XBOOM Go. Les coréens essaient de rester dans l’industrie malgré l’échec de leur division mobile, et ils y parviennent.

Et puisque nous venons de mentionner l’une de leurs enceintes Bluetooth, cela nous permet de parler du LG XBOOM XL7S. Cette enceinte portable avec des roues et une puissance énorme vient d’arriver sur le marché.

Voici la nouvelle enceinte Bluetooth de LG

En plus d’avoir une poignée et des roues pour faciliter son transport (une enceinte capable de délivrer une puissance de 250 watts doit peser son poids), le LG XBOOM XL7S dispose d’une énorme batterie offrant jusqu’à 20 heures de lecture continue. LG souhaite faire de cette enceinte le centre de toutes les fêtes, ateliers, studios de danse et, en général, tout endroit où l’on souhaite écouter de la musique.

De plus, l’enceinte est équipée de pixel LEDs colorés qui servent à l’affichage, à l’animation et où l’on peut insérer des messages personnalisés jusqu’à 40 caractères. Pour ceux qui aiment ces effets spéciaux, c’est un régal.

Passons aux choses sérieuses. Selon la marque elle-même, ce LG XBOOM XL7S offre un système audio 2.1, avec deux tweeters dédiés aux fréquences aiguës et un woofer de 8 pouces dédié aux fréquences graves. Comme nous l’avons déjà dit, la puissance de sortie maximale est un impressionnant 250 watts, ce qui garantit que nous pourrons pousser l’enceinte à des volumes élevés sans distorsion perceptible.

En termes de connectivité, rien de nouveau mais tout de même nécessaire : vous pourrez connecter des appareils via USB ou via Bluetooth. De plus, vous pourrez connecter un microphone ou une guitare à l’enceinte. L’enceinte est capable de lire de la musique locale aux formats MP3 et WMA, en plus de disposer d’un égaliseur intégré.

En revanche, les enceintes LG ont tendance à exagérer les basses. La puissance excessive utilisée pour cette partie du spectre auditif peut être gênante avec certaines unités, espérons que ce ne sera pas le cas avec ce XBOOM XL7.

Cette enceinte est accompagnée d’une version réduite, le LG XBOOM XL5, qui est pratiquement identique au XL7, mais avec une puissance de sortie de 200 watts (également non négligeable). Le LG XBOOM XL7S est déjà disponible à l’achat en France sur la boutique officielle de LG, au prix de 479,20 €.

LG France | Acheter le LG XBOOM XL7S (479,20 €)

