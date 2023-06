La nouvelle fonction du Nothing Phone (2) va te donner envie de l’acheter.

Le Nothing Phone (2) lancera Glyph Composer, une fonctionnalité qui vous permettra de créer des sonneries personnalisées qui se synchroniseront avec l’éclairage arrière de l’appareil.

Voici à quoi ressemblera le Nothing Phone (2), selon un rendu récemment dévoilé

La prochaine date que nous avons marquée en rouge sur le calendrier est le 11 juillet, car c’est le jour choisi par Nothing pour présenter son deuxième smartphone premium, le Nothing Phone (2), dont le design et certaines spécifications telles que l’écran ou le processeur ont déjà été dévoilées, et qui sera vraisemblablement plus cher que son prédécesseur.

Ainsi, à mesure que la date de sortie du Nothing Phone (2) approche, nous en apprenons plus sur celui-ci, et la dernière information que nous avons sur le nouveau vaisseau amiral de Nothing est qu’il disposera d’ une fonction qui vous fera envisager son achat.

Glyph Composer arrivera à la fois sur le Nothing Phone (2) et sur son prédécesseur

Comme nous le révèle Android Authority, Nothing a confirmé que son nouveau flagship disposera d’une fonction innovante appelée Glyph Composer, grâce à laquelle vous pourrez créer des sonneries personnalisées qui se synchroniseront avec l’éclairage Glyph à l’arrière du téléphone.

Ensuite, nous vous présentons la vidéo officielle que Nothing a publiée pour présenter cette nouvelle fonctionnalité du Nothing Phone (2):

Comme vous pouvez le voir dans ce clip, Nothing s’est associé au groupe de musique Swedish House Mafia pour créer un pack sonore avec lequel vous pourrez générer des sonneries de 8 à 10 secondes à partir des morceaux de ce groupe. De plus, il semble que Nothing conclura des accords avec d’autres groupes musicaux pour proposer davantage de packs sonores exclusifs.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez également voir que le Nothing Phone (2) disposera de glyphes individuels plus petits que son prédécesseur, ce qui vous permettra d’avoir un meilleur contrôle sur les effets d’éclairage.

Mais les utilisateurs d’un Nothing Phone (2) ne seront pas les seuls à pouvoir profiter de cette fonctionnalité, car la société chinoise a confirmé que cette caractéristique arrivera également sur le Nothing Phone (1) le mois prochain.

