Microsoft a envisagé d’acquérir certaines franchises de Warner Bros. Games afin de pénétrer le marché mobile.

Comme vous le savez déjà, ces jours-ci se déroule le procès de Microsoft et Activision Blizzard contre la FTC, l’organisme de réglementation des États-Unis, qui nous livre de nombreux titres, dont celui qui indique que Redmond était très intéressé par l’acquisition de SEGA et d’autres sociétés pour accélérer sa croissance. Cependant, ce n’est pas la seule information qui a été révélée, et nous vous apportons ici l’une de ces données inattendues et très curieuses.

En particulier, hier, il est également apparu que Microsoft envisageait la possibilité d’acquérir les licences de Warner Bros. Cela a été révélé dans l’un des e-mails fournis comme preuves lors du procès, où Catherine Gluckstein, responsable produit et stratégie Xbox Cloud Gaming, parlait à Phil Spencer, responsable de Xbox, de la possibilité d’acheter certaines franchises de Warner Bros. ou d’acquérir une entreprise comme Nexon, voire eux-mêmes, pour renforcer leur pari sur le marché des jeux mobiles.

Microsoft a envisagé d’acquérir les IP de Warner Bros pour entrer de plein fouet sur le marché des jeux mobiles

Dans cet email, vous pouvez voir comment Gluckstein affirme que pour croître dans un marché qui est plus compétitif que les consoles et les PC, par exemple, Microsoft pourrait « arrêter ce qu’il fait, économiser de l’argent et peut-être acheter une licence (de Warner Bros. peut-être) avec cet argent et entamer une trajectoire mobile avec une IP puissante ». Il convient de mentionner que ces e-mails sont internes, de sorte que cela n’aurait jamais été révélé si ce n’était pas pour tout le procès contre la FTC. Bien que ces informations semblent être de l’eau passée, il convient de mentionner que cela aurait pu nous laisser avec un titre exclusif de Batman pour les mobiles, voire d’autres IP comme les Looney Tunes, par exemple.

Dans cet e-mail, en réalité, il n’est mentionné nulle part que Redmond était intéressé par l’acquisition de Warner Bros. Games dans son intégralité, il semble donc que seules certaines franchises spécifiques les intéressaient et qu’elles auraient grandement renforcé leur stratégie sur le marché des jeux mobiles, ainsi que le reste de leur écosystème. De plus, il convient de souligner que la société a également envisagé l’acquisition de Nexon, comme indiqué dans le même e-mail.

Nexon est une société très reconnue et réussie dans le domaine des jeux mobiles, il semblait donc évident que l’idée était d’acquérir les licences de Warner Bros. et de faire en sorte que Nexon développe avec celles-ci certaines expériences mobiles qui marqueraient un tournant dans la stratégie de Redmond sur ledit marché (bien que, de toute évidence, l’idée initiale était d’acquérir soit les IP, soit le studio déjà mentionné, comme on peut le lire dans l’email). En réalité, la directrice Xbox mentionnée a ajouté que « je ne pense pas que nous puissions nous concentrer sur Warner Bros. et/ou Nexon pour le moment, en plus de Xbox », ce qui nous indique que cela n’aurait pas été plus loin qu’une idée très ambitieuse.

