De New York à Londres en seulement 90 minutes. Voici le Destinus, un avion supersonique qui pourrait arriver en seulement 10 ans.

Une startup européenne essaie de créer un avion qui révolutionnera les voyages supersoniques et les rendra plus rapides et durables.

Destinus S, le premier avion hypersonique.

Depuis la mort du Concorde en 2003, le monde est privé d’avions supersoniques. L’avion légendaire qui reliait New York et Londres en trois heures et demie consommait du carburant comme s’il n’y avait pas de lendemain et, dans un monde qui se tournait déjà vers la durabilité, il était difficile de maintenir un tel prodige technique.

Cependant, certains ont essayé de combler le vide laissé par le Concorde. D’une part, nous avons une collaboration entre Lockheed Martin et la NASA, qui tentent de créer le nouveau Concorde, avec des lignes beaucoup plus en phase avec les tendances actuelles de durabilité et d’impact écologique.

D’autre part, en 2020, Rolls Royce a révélé le projet Supersonic Boom, où ils tentaient de créer une réplique plus ou moins exacte du Concorde. Et pourtant, une startup européenne appelée Destinus souhaite être celle qui change la donne pour les vols supersoniques, comme l’indique Business Insider.

Un réservoir d’hydrogène liquide et une machinerie révolutionnaire

Tout d’abord, les ambitions de Destinus consistent à créer non pas un avion supersonique, mais un véhicule hypersonique. Cela indique que ce véhicule aérien pourrait voler à cinq fois la vitesse du son. Pour le moment, le projet porte le nom de Destinus S et, selon les images que nous pouvons voir et les informations fournies par la société elle-même, il ne s’agira pas d’un avion très grand.

En réalité, ce Destinus S pourra accueillir 25 personnes et voler jusqu’à 10 000 kilomètres. En ce qui concerne son altitude de vol, l’entreprise espère qu’elle pourra atteindre 108 000 pieds, soit 60 000 de plus que les avions commerciaux actuels. Et comment espèrent-ils obtenir un avion hypersonique ?

Eh bien, selon la société elle-même, ils utiliseront de l’hydrogène liquide comme carburant, ainsi que différents propulseurs qui le transformeront en une combinaison entre une fusée spatiale et un avion. C’est grâce à cette combinaison que des vitesses hypersoniques seront possibles. En utilisant des processus de postcombustion, l’hydrogène sera utilisé pour passer de la vitesse subsonique à la vitesse supersonique. Ensuite, avec l’aide d’un statoréacteur, des vitesses hypersoniques seront atteintes. L’objectif est de relier les deux côtés de l’Atlantique en 90 minutes.

En plus du Destinus S, l’entreprise travaille sur un autre avion appelé Destinus L capable de voler à une vitesse Mach 5. Cet avion, lui, sera supersonique, pourra accueillir entre 300 et 400 passagers et voler jusqu’à 22 000 kilomètres. Ni cet avion, ni le Destinus L, ne seront disponibles avant les prochaines décennies.

