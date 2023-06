Retournez toucher le fond : la tablette Xiaomi la plus puissante baisse de 120 euros avec Snapdragon 860 et un écran de 11 pouces.

Excellent rendement, qualité d’écran et bonne autonomie avec une charge de 33W sur cette tablette Xiaomi, qui ne coûte que 279 euros pour une durée limitée.

L’écran est l’un des éléments de meilleure qualité de cette tablette Xiaomi en promotion // Image : Urban Tecno.

Une des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter est une Xiaomi. Avec elle, vous pouvez exécuter n’importe quelle application grâce à la puissance extrême du processeur Snapdragon 860, regarder vos séries préférées sur son écran énorme et oublier le chargeur pendant plusieurs jours grâce à sa bonne autonomie. Nous parlons de la Xiaomi Pad 5, une tablette avec un rapport qualité-prix encore meilleur grâce à la réduction spectaculaire dont elle bénéficie sur AliExpress Plaza, où vous pouvez l’acheter pour seulement 279 euros avec le code promo AFFES30.

La Xiaomi Pad 5 qui voit son prix baisser dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec un prix de vente recommandé de 399,99 euros. Nous avons eu l’occasion d’analyser cette Xiaomi Pad 5 et nous vous confirmons que l’acheter pour seulement 279 euros est une affaire à ne pas manquer si vous recherchez une nouvelle tablette. Étant donné qu’il s’agit d’AliExpress Plaza, l’achat est totalement sûr, avec une livraison rapide et gratuite depuis la France. Cependant, veuillez noter que le code promo n’est disponible que jusqu’au 30 juin.

Nous confirmons que l’achat de cette tablette pour 279 euros est une bonne affaire si l’on compare son prix dans d’autres stores. En ce moment, vous pouvez acheter la Xiaomi Pad 5 pour 309,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, alors que sur Amazon elle est vendue à 317 euros. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces stores n’égale le prix impressionnant d’AliExpress Plaza.

Xiaomi Pad 5

Pourquoi la Xiaomi Pad 5 est la meilleure tablette à 279 euros

Le grand atout de cette Xiaomi Pad 5 est qu’elle est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860, ce qui lui confère une grande puissance pour accomplir n’importe quelle tâche. Cela permet à la tablette d’exécuter l’application dont vous avez besoin, même les plus exigeantes comme les jeux et les éditeurs vidéo. Attention, elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi, ce qui indique que vous pouvez utiliser cet accessoire pour écrire, dessiner et éditer plus facilement.

Les images sont affichées sur un écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2.5K (2560 x 1600), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. Notre expérience nous dit qu’il s’agit d’un écran de bonne qualité grâce à sa netteté, ses couleurs précises et sa fluidité. De plus, elle est accompagnée de 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos qui offrent un son de grande qualité. Par conséquent, vous devez garder à l’esprit que cette Xiaomi Pad 5 est une excellente tablette pour regarder des séries, des films et, en général, du contenu multimédia.

La Xiaomi Pad 5 est également une bonne tablette pour les étudiants, pour deux raisons. Premièrement, parce qu’elle a un design extrêmement pratique qui vous permet de l’emporter dans votre sac à dos sans aucun problème. Deuxièmement, parce qu’elle est équipée d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 5 mégapixels. Vous pouvez donc utiliser la tablette pour passer des appels vidéo avec vos camarades tout en travaillant ensemble.

Vous ne vous tromperez pas en l’achetant également en raison de la bonne autonomie offerte par cette Xiaomi Pad 5. Elle dispose d’une batterie de 8 720 mAh qui peut durer plusieurs jours avec une utilisation normale. Xiaomi promet environ 16 heures de lecture vidéo, vous pourrez donc en profiter pendant quelques jours avant de devoir la recharger. De plus, elle prend en charge la charge rapide de 33W, ce qui rend le processus de charge beaucoup plus court.

Xiaomi Pad 5

La Xiaomi Pad 5 est livrée avec MIUI pour Pad basé sur Android 11, mais elle a déjà été mise à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13. En définitive, il s’agit d’une tablette offrant une expérience proche du haut de gamme, mais que vous pouvez acheter à un prix plus abordable pour la gamme moyenne. Vous savez déjà qu’elle baisse jusqu’à 279 euros sur AliExpress Plaza avec le code promo AFFES30, mais que cette réduction n’est disponible que jusqu’au vendredi matin du 30 juin. C’est un prix imbattable, ne manquez pas cette opportunité.

