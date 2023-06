Microsoft envisageait la possibilité d’acheter SEGA, Bungie et d’autres compagnies

L’objectif de ces achats était d’accélérer la croissance de Xbox et de tout son écosystème de jeux, comme cela a été révélé lors du procès de Microsoft et Activision Blizzard contre la FTC.

Microsoft a envisagé d’acheter SEGA, Bungie et d’autres sociétés

Comme vous le savez, l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft a plusieurs fronts ouverts pour tenter de conclure ladite opération, étant donné que les organismes de réglementation du Royaume-Unis et des États-Unis ont l’intention d’empêcher sa réalisation et ont porté cette affaire en justice. En réalité, grâce au procès intenté par les gens de Redmond et ceux de Californie contre la FTC (l’organisme de réglementation des États-Unis), nous en apprenons de toutes sortes d’informations.

La session d’hier nous a laissé avec plusieurs gros titres que nous pouvons vous présenter ici, tels que les différentes sociétés envisagées pour un rachat par Microsoft il y a quelque temps déjà, quelque chose qui pourrait peut-être encore être dans leurs plans et qu’ils pourraient aborder après l’achat d’Activision Blizzard, que celui-ci se concrétise ou non. Par exemple, parmi les options, on trouve SEGA et Bungie, les créateurs de Destiny, ainsi que d’autres développeurs et éditeurs.

SEGA, Bungie et d’autres sociétés étaient dans le viseur de Microsoft pour un éventuel rachat

La rumeur selon laquelle SEGA intéressait Microsoft n’est pas nouvelle, car après la fermeture du rachat de Bethesda par Microsoft en 2020, il a été largement entendu que les gens de Redmond voulaient s’emparer des services des créateurs de Sonic, ce que nous savons maintenant être réel, du moins l’intérêt des Américains. Par ailleurs, ils n’étaient pas les seuls à attirer l’attention du géant technologique, comme l’a révélé un document partagé lors du procès mentionné précédemment, un document couvert par The Verge.

Le but de ces achats (parce qu’il convient de rappeler qu’ils n’ont pas encore été réalisés à ce jour), tout comme dans le cas d’Activision Blizzard, était d’accélérer la croissance de Xbox Game Pass sur PC et consoles, ainsi que d’une croissance générale et dans d’autres secteurs tels que le marché des jeux mobiles et les jeux en nuage. Revenant à l’année 2020, lors du procès, il a été révélé qu’à l’époque, Phil Spencer, le responsable de Xbox, avait envoyé un courrier électronique à Satya Nadella et Amy Hood, respectivement directeur exécutif et directeur financier de Microsoft, pour leur parler de SEGA et des raisons de leur intérêt pour les acquérir.

« Nous pensons que SEGA a créé un portefeuille de franchises bien équilibré dans tous les segments avec un attrait mondial géographique, en particulier en Asie, où le contenu localisé est essentiel pour réussir », a déclaré Spencer dans le courrier mentionné, que vous pouvez voir ci-dessus.

More lists of possible MS acquisitions pic.twitter.com/NbkG9PELre — Idle Sloth???????? (@IdleSloth84_) Juin 26, 2023

D’un autre côté, comme nous l’avons déjà dit et comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, Microsoft a envisagé plusieurs options pour un nouvel achat, en plus de SEGA, sur lequel semble-t-il, l’intérêt était toujours très fort en 2021. Plus précisément, le document révélé hier a révélé que les gens de Redmond avaient envisagé l’acquisition de Bungie, qui appartient maintenant à Sony, grâce à la grande popularité de Destiny parmi les joueurs de Xbox ; mais il révèle également qu’il y avait de l’intérêt pour IO Interactive, Thunderful, Supergiant Games, Niantic, Playrix et Zynga, dont nous vous avons déjà parlé hier. La liste est beaucoup plus longue, en réalité.

La liste était très longue, il a donc fallu ajouter beaucoup d’options à une liste « d’observation finale », tandis que tous les autres étaient sur une liste que Xbox suivait de très près. En réalité, on ne sait pas si cet intérêt et ces options sont toujours présents au sein de Microsoft ou non, mais dans ces listes, nous voyons des sociétés telles que Remedy Entertainment, Paradox Interactive ou Housemarque (les créateurs de Returnal, qui appartiennent maintenant à Sony), entre autres.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :