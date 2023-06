Les iPhone 15 seraient un grand succès et Apple se préparerait déjà pour cela

Selon les dernières données, les iPhone 15 sont en route pour être un véritable succès et Apple se prépare à cela.

Les iPhone 15 et 15 Pro, sur le point d’être un grand succès pour Apple

Nous nous approchons dangereusement du mois de septembre et cela indique que la production de masse des iPhone 15 serait sur le point de commencer. Apple est déjà au travail pour tout préparer d’ici là et il semble que les données dont ils disposent soient très bonnes car, selon DSCC, elle aurait demandé le double d’écrans par rapport à la même étape de l’année dernière avec les iPhone 14.

Lorsque l’entreprise passe ce type de commandes, elle le fait en fonction de ce qu’elle prévoit de vendre, ce qui nous indique qu’elle a de nombreux espoirs pour les iPhone 15 en doublant la commande de panneaux pour la fabrication de ces appareils, plus précisément pour les modèles Pro.

Apple double la commande de panneaux pour la fabrication des iPhone 15 et se concentre sur les modèles Pro

Les données partagées par DSCC sont assez révélatrices. Non seulement la commande de panneaux pour les iPhone 15 a doublé, mais 60% de ces panneaux seront destinés aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les modèles haut de gamme de l’entreprise avec un prix plus élevé.

Cela ne devrait cependant pas nous étonner. La raison pour laquelle Apple aurait demandé plus de panneaux destinés aux modèles haut de gamme est simplement parce que ce sont ceux qui se vendent le plus, cela a été le cas lors du lancement des iPhone 14 Pro où il n’y avait pratiquement pas de différence avec le 14 par exemple.

Une autre raison qui aurait pu conduire Apple à doubler la commande de panneaux pour les iPhone 15 est d’assurer ses arrières et ainsi éviter d’éventuels problèmes d’approvisionnement, pour ne pas répéter les erreurs du passé et pouvoir vendre les appareils sans aucun problème.

En fonction des rumeurs sur la table, tous les modèles d’iPhone 15 s’annoncent très bien. Rappelons que l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max seront tous livrés avec le connecteur USB-C en remplacement du Lightning ou avec un appareil photo de 48 mégapixels sur tous les modèles.

